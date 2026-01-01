La encuesta en línea: ventajas y beneficios

Estar disponible en cualquier momento y lugar se ha convertido en la norma con un smartphone y un acceso prácticamente ilimitado a Internet.

La gente no sólo espera respuestas instantáneas, sino que con el crecimiento de las plataformas en la nube y la inteligencia artificial, los nativos digitales hacen cada vez más cosas sobre la marcha. Para los empresarios, esto significa que tienen la posibilidad de conectar con sus clientes y usuarios siempre que lo necesiten.

Una encuesta online de Doodle es una forma estupenda de reunir a grupos de personas.

Pasar de las encuestas impresas o telefónicas a las encuestas online abre al creador un abanico de participantes mayor que nunca.

Veamos las diferencias entre la encuesta online y sus predecesoras tradicionales y por qué las encuestas de Doodle son valiosas tanto para uso empresarial como personal.

Las diez ventajas de las encuestas online con Doodle

El objetivo de una encuesta es registrar los mejores momentos para una reunión de un grupo específico de participantes.

Crear una encuesta de grupo

Para ello, se crean cuestionarios que se envían por correo o se rellenan por teléfono o en persona. Después hay que recopilar y analizar los resultados y, a menudo, presentarlos gráficamente.

Se trata de un proceso muy lento y costoso. El envío de encuestas por canales en línea, como el correo electrónico, ya reduce considerablemente la carga de trabajo. Los programas informáticos que permiten introducir preguntas y respuestas directamente en un documento claramente estructurado reducen aún más el tiempo de procesamiento.

Doodle combina todas estas prácticas funciones en una sencilla aplicación. Con unos pocos clics, puedes crear tu encuesta online de forma gratuita y en muy poco tiempo.

La mayor ventaja de la encuesta online con Doodle es su accesibilidad para los participantes. Está disponible en todo momento.

Entre otras cosas, esto facilita la realización de encuestas entre diferentes nacionalidades. Los propios participantes deciden cuándo responder a las preguntas, un aspecto importante para aumentar la probabilidad de participación.

Reciben las respuestas inmediatamente. La encuesta se actualiza constantemente y las nuevas respuestas se muestran de inmediato. Otro aspecto positivo tanto para los creadores como para los participantes es el hecho de que no hay gastos de envío ni de impresión de la encuesta online.

Crear una encuesta de grupo

La dependencia de proveedores de servicios externos se reduce al mínimo.

Con Doodle, en particular, puedes crear encuestas con extrema rapidez para distribuirlas online y recabar opiniones muy rápidamente. Doodle es intuitivo y fácil de entender, incluso para los no expertos, por lo que puedes crear encuestas en línea tú mismo sin ayuda técnica. No es necesario descargar ningún software. Realizas la encuesta directamente en tu navegador.

Los participantes en la encuesta también pueden utilizar Doodle muy fácilmente. No tienen que aprender cómo funciona. Las encuestas y los resultados ya están claramente estructurados y codificados por colores. No es necesario ningún procesamiento posterior.

¿Quién utiliza las encuestas online?

Las encuestas son una importante herramienta de marketing para diversos sectores.

Una empresa puede adaptar y mejorar su oferta con la ayuda de las opiniones de los clientes. También puedes captar el estado de ánimo dentro de una empresa manteniendo breves conversaciones con los empleados o coordinando citas conjuntas.

Doodle también es la herramienta adecuada para tareas que requieren encuestas más pequeñas. Con la ayuda de la encuesta online de Doodle, puedes elaborar una encuesta gratuitamente y en pocos pasos, y publicar el enlace en un foro público o invitar a tus contactos a participar.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo funciona una encuesta online con Doodle?

Funciona así:

Ve a doodle.com/create. Introduce un título y, opcionalmente, una descripción para tu encuesta. Añade las fechas y horas posibles. Personaliza los ajustes a tu gusto (por ejemplo, opciones únicas o múltiples, visibilidad de los resultados). Comparte el enlace único de tu encuesta con los participantes, en privado o en foros públicos.

Cada encuesta que crees tiene su propio enlace, para que puedas mantenerlas bien separadas y organizadas.

¿Por qué no creas hoy tu primera encuesta Doodle y experimentas lo fácil que puede ser organizarla?