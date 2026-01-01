Dzięki smartfonom i praktycznie nieograniczonemu dostępowi do internetu bycie dostępnym o każdej porze i w każdym miejscu stało się normą.

Ludzie nie tylko oczekują natychmiastowych odpowiedzi, ale wraz z rozwojem platform chmurowych i sztucznej inteligencji pokolenie cyfrowe coraz częściej załatwia sprawy w biegu. Dla właścicieli firm oznacza to możliwość nawiązywania kontaktu z klientami i użytkownikami w dowolnym momencie.

Ankieta internetowa serwisu Doodle to świetny sposób na zgromadzenie grup ludzi.

Przejście z ankiet papierowych lub telefonicznych na ankiety internetowe otwiera przed twórcą szerszą niż kiedykolwiek wcześniej grupę potencjalnych uczestników.

Przyjrzyjmy się różnicom między ankietą internetową a jej tradycyjnymi odpowiednikami oraz temu, dlaczego ankiety Doodle są przydatne zarówno w celach biznesowych, jak i prywatnych.

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T Dziesięć zalet ankiet internetowych z serwisem Doodle

Celem ankiety jest ustalenie dogodnych terminów spotkania dla określonej grupy uczestników.

W tym celu opracowuje się kwestionariusze, które są wysyłane pocztą, wypełniane telefonicznie lub osobiście. Wyniki należy następnie zebrać i przeanalizować, a często także przedstawić w formie graficznej.

Jest to proces bardzo czasochłonny i kosztowny. Wysyłanie ankiet za pośrednictwem kanałów internetowych, takich jak poczta elektroniczna, już samo w sobie znacznie zmniejsza nakład pracy. Programy komputerowe, które umożliwiają bezpośrednie wprowadzanie pytań i odpowiedzi do przejrzystego dokumentu, dodatkowo skracają czas przetwarzania.

Doodle łączy wszystkie te praktyczne funkcje w jednej, prostej aplikacji. Wystarczy kilka kliknięć, aby bezpłatnie i w mgnieniu oka stworzyć ankietę online.

Największą zaletą ankiety internetowej za pomocą serwisu Doodle jest jej dostępność dla uczestników. Jest ona dostępna przez cały czas.

Między innymi ułatwia to przeprowadzanie ankiet wśród osób różnych narodowości. Uczestnicy sami decydują, kiedy odpowiedzieć na pytania – jest to ważny aspekt zwiększający prawdopodobieństwo udziału w ankiecie.

Odpowiedzi otrzymują natychmiast. Ankieta jest na bieżąco aktualizowana, a nowe odpowiedzi pojawiają się od razu. Kolejną zaletą zarówno dla twórców, jak i uczestników jest brak kosztów wysyłki i druku w przypadku ankiety internetowej.

Zależność od zewnętrznych dostawców usług została ograniczona do minimum.

W szczególności dzięki Doodle możesz niezwykle szybko tworzyć ankiety, a następnie rozpowszechniać je w Internecie i błyskawicznie zbierać opinie. Doodle jest intuicyjny w obsłudze i łatwy do zrozumienia nawet dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy, dzięki czemu możesz samodzielnie tworzyć ankiety online bez pomocy technicznej. Nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania. Ankietę przeprowadzasz bezpośrednio w przeglądarce.

Uczestnicy ankiety mogą również bardzo łatwo korzystać z serwisu Doodle. Nie muszą się uczyć, jak on działa. Ankiety i wyniki mają już przejrzystą strukturę i są oznaczone kolorami. Nie jest wymagana żadna dalsza obróbka danych.

Kto korzysta z ankiet internetowych?

Ankiety stanowią ważne narzędzie marketingowe w różnych branżach.

Firma może dostosowywać i ulepszać swoją ofertę, korzystając z opinii klientów. Można również zorientować się w nastrojach panujących w firmie, prowadząc krótkie rozmowy z pracownikami lub organizując wspólne spotkania.

Doodle to również idealne narzędzie do zadań domowych wymagających przeprowadzenia mniejszych ankiet. Dzięki internetowej ankiecie Doodle możesz bezpłatnie i w zaledwie kilku krokach stworzyć ankietę, a następnie opublikować link na forum publicznym lub zaprosić swoje kontakty do udziału.

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Jak działa ankieta internetowa w serwisie Doodle?

Oto jak to działa:

Przejdź do doodle.com/create. Wpisz tytuł oraz ewentualnie opis za przeprowadzenie ankiety. Wprowadź możliwe daty i godziny. Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami (np. wybór pojedynczy lub wielokrotny, widoczność wyników). Udostępnij uczestnikom swój unikalny link do ankiety – prywatnie lub na forach publicznych.

Każda utworzona ankieta otrzymuje własny link, dzięki czemu można je łatwo rozróżniać i dobrze uporządkować.

Może już dziś utworzysz swoją pierwszą ankietę w serwisie Doodle i przekonasz się, jak łatwo można ją zorganizować?