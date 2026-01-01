Szukasz najlepszego narzędzia do tworzenia ankiet online? Nie musisz szukać dalej – wybierz Doodle.

Dzięki naszemu narzędziu do tworzenia ankiet masz wszystko pod kontrolą. Doodle jest szybki, łatwy i prosty w obsłudze. Zacznij już teraz!

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Jak utworzyć bezpłatną ankietę online?

Najpierw zaloguj się i wybierz opcję „Utwórz” na pulpicie nawigacyjnym. Następnie wybierz „Group Poll», aby rozpocząć. W tej ankiecie chcielibyśmy ustalić najlepszą porę na spotkanie biznesowe.

Podaj nazwę spotkania, miejsce jego odbycia oraz wszelkie uwagi, które chcesz dodać.

Po zalogowaniu się na konto Doodle wszystkie Twoje ankiety i rezerwacje są zapisywane na osobistym pulpicie nawigacyjnym. Możesz zalogować się za pomocą konta Google, Apple, Facebook, Microsoft lub poprzez SSO, aby uzyskać szybki i bezpieczny dostęp.

Następnie należy dodać opcje dotyczące czasu trwania spotkania.

Możesz wybrać opcje w widoku tygodniowym lub w widoku kalendarzowym.

Jeśli planujesz spotkanie, najlepiej podać wiele opcji, aby uczestnicy mieli większe szanse na znalezienie dogodnego terminu.

Jeśli połącz swój kalendarz z serwisem Doodle możesz wyświetlić wszystkie swoje terminy jednocześnie, aby uniknąć podwójnych lub nadmiernych rezerwacji.

Po trzecie, przejdziesz do sekcji ustawień, w której możesz dostosować swoją ankietę w serwisie Doodle. Użytkownicy korzystający z bezpłatnej wersji mają dostęp do podstawowych opcji odpowiedzi, takich jak „Tak”, „Nie” lub „W razie potrzeby”.

Dzięki Doodle Za, odblokowujesz zaawansowane funkcje, w tym:

Ukrywanie listy uczestników w celu zapewnienia większej prywatności

Wysyłanie automatycznych przypomnień e-mailowych do osób, które nie udzieliły odpowiedzi

Wyznaczenie terminu zakończenia głosowania

Usunięcie reklam w celu uzyskania bardziej profesjonalnego wyglądu

Wysyłanie zaproszeń bezpośrednio z serwisu Doodle (do 1 000 odbiorców)

Ograniczenie liczby osób, które mogą wybrać dany przedział czasowy

Funkcje te pomagają usprawnić proces planowania, ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach, oraz zwiększyć prywatność uczestników.

Na koniec udostępnij ankietę Doodle swoim gościom. Po utworzeniu ankiety wystarczy skopiować link do udziału i wysłać go e-mailem, na czacie lub w mediach społecznościowych. Można również udostępnić go bezpośrednio na LinkedIn, WhatsApp, Facebooku, X lub osadzić na stronie internetowej.

Jeśli jesteś użytkownikiem Doodle Pro, możesz wysyłać zaproszenia do ankiet bezpośrednio z serwisu Doodle do maksymalnie 1 000 uczestników.

Twoi goście mogą odpowiedzieć za pomocą zaledwie kilku kliknięć, a Ty otrzymasz odpowiedź w ciągu kilku minut. To szybki i prosty sposób na zbliżenie ludzi do siebie.

Jak utworzyć ankietę w Google?

Google Forms może być dobrym punktem wyjścia do tworzenia prostych ankiet — ale jeśli zależy Ci na szybkim i elastycznym planowaniu, to właśnie do tego służy Doodle.

Na pulpicie nawigacyjnym serwisu Doodle kliknij „Utwórz” i wybierz narzędzie do planowania, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

Group Polls – najprostszy sposób na ustalenie terminu dogodnego dla całej grupy

1:1 – idealne do umawiania spotkań indywidualnych za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Booking Page – pozwól innym rezerwować terminy u Ciebie na podstawie Twojej dostępności w czasie rzeczywistym

Sign-up Sheet – organizować zmiany, wydarzenia lub możliwości udziału w wolontariacie, w ramach których ludzie mogą zgłaszać chęć udziału w wolnych terminach

Kiedy się spotykamy, dzieją się wspaniałe rzeczy. Z Doodle’em to proste!