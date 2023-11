Leder du efter den bedste online poll maker? Du skal ikke lede længere end til Doodle.

Hvordan opretter jeg en gratis online-afstemning?

Start først din Doodle-afstemning ved at vælge "Opret en Doodle" øverst på siden. I denne afstemning vil vi gerne finde det bedste tidspunkt for et forretningsmøde. I det første trin skal du inkludere navnet på mødet, mødested og eventuelle noter. Du kan også oprette en konto og komme i gang på denne måde. Vi holder styr på alle dine afstemninger i et praktisk dashboard. Du kan logge ind med dine Facebook-, Google- eller Microsoft-konti for at få øjeblikkelig adgang.

Hvis du planlægger et møde, er det bedst at inkludere mange tidsindstillinger for at give dine deltagere større mulighed for at finde et passende tidspunkt.

Hvis du forbinder din kalender med Doodle kan du se alle dine aftaler på samme tid, så du undgår dobbelt- eller overbookinger.

For det tredje kan du finde alle de vigtige indstillinger til at oprette en Doodle-afstemning. Vælg ja, nej eller hvis det er nødvendigt. Begræns deltagernes muligheder, eller gør Doodle poll skjult. Skjulte afstemninger er et godt værktøj, hvis du gerne vil holde dine deltagere anonyme. Her kan du også se flere indstillinger for Doodle Professional, f.eks. frister for afstemninger og anmodninger om yderligere oplysninger.

Til sidst skal du tilføje din e-mail, og derefter sende den Doodle, du har oprettet, til dine gæster. Du skal blot tilføje deres e-mailadresser i feltet for at sende invitationerne. De kan stemme på dine datoer, og på få minutter kan du have et svar.

Det er nemt og hurtigt at bruge Doodle online afstemningsmaskinen til hurtigt at få de mennesker, du gerne vil mødes med, samlet. Hvis du kan lide at bruge denne afstemningsmaskine, vil du elske at bruge vores online planlægger. Det er også gratis at prøve den i dag.

Hvordan laver man en afstemning på Google?

Google Forms er en fantastisk måde at komme i gang med at lave afstemninger på. Men den gratis afstemningsfunktion med Doodle er hurtig, nem og helt gratis. Fra Doodle-dashboardet eller fra forsiden skal du blot vælge "Opret en Doodle" øverst på siden. Herfra har du forskellige muligheder for at oprette Doodle-afstemninger. Du kan oprette gruppeafstemninger, som er en fantastisk måde at samle en gruppe af enhver størrelse, 1:1-afstemninger til hurtige enkeltmøder eller en bookingsside til at arrangere møder med blot et par klik.

