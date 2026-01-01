Leder du efter den bedste online poll maker? Du behøver ikke lede længere end til Doodle.

Med vores poll maker er alle dine baser dækket. Doodle er hurtig, nem og ligetil at bruge. Kom i gang nu!

Hvordan opretter jeg en gratis online afstemning?

Først skal du logge ind og vælge 'Opret' fra dashboardet. Vælg derefter "Gruppeafstemning" for at komme i gang. I denne afstemning vil vi gerne finde det bedste tidspunkt for et forretningsmøde.

Skriv navnet på mødet, stedet og eventuelle noter.

Opret en gruppeafstemning

Når du logger ind på din Doodle-konto, gemmes alle dine afstemninger og bookinger i et personligt dashboard. Du kan logge ind med Google, Apple, Facebook, Microsoft eller SSO for at få hurtig og sikker adgang.

Dernæst tilføjer du tidspunkterne for dit møde.

Du kan vælge indstillinger fra ugevisningen eller fra kalendervisningen.

Hvis du planlægger et møde, er det bedst at have mange valgmuligheder, så dine deltagere har større mulighed for at finde et passende tidspunkt.

Hvis du forbinder din kalender med Doodle, kan du se alle dine aftaler på samme tid, så du undgår dobbeltbookinger eller overbookinger.

Opret en gruppeafstemning

For det tredje kommer du til indstillingsafsnittet, hvor du kan tilpasse din Doodle-afstemning. Gratisbrugere har adgang til vigtige svarmuligheder som "Ja", "Nej" eller "Hvis det er nødvendigt".

Med Doodle Pro får du adgang til avancerede funktioner, herunder:

Skjule deltagerlisten for at sikre større privatliv

Sende automatiske e-mail-påmindelser til dem, der ikke svarer

Indstilling af en deadline for lukning af afstemningen

Fjernelse af annoncer for et mere professionelt udseende

Sende invitationer direkte fra Doodle (op til 1.000 modtagere)

Begrænsning af, hvor mange der kan vælge hvert tidsrum

Disse funktioner hjælper med at strømline din planlægningsproces, reducere udeblivelser og forbedre deltagernes privatliv.

Til sidst kan du dele din Doodle-afstemning med dine gæster.Når din afstemning er oprettet, skal du blot kopiere deltagelseslinket og sende det via e-mail, chat eller sociale medier. Du kan også dele den direkte via LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X eller integrere den på en hjemmeside.

Hvis du er Doodle Pro-bruger, kan du sende invitationer til afstemninger direkte fra Doodle til op til 1.000 deltagere.

Dine gæster kan svare med få klik, og du har dit svar på få minutter. Det er en hurtig og enkel måde at bringe folk sammen på.

Opret en gruppeafstemning

Hvordan laver man en afstemning på Google?

Google Forms kan være et godt udgangspunkt for enkle undersøgelser - men hvis du er på udkig efter hurtig og fleksibel planlægning, er Doodle bygget til netop det.

Fra dit Doodle-dashboard skal du klikke på " Opret" og vælge det rigtige planlægningsværktøj til dine behov:

Group Polls - den nemmeste måde at finde et tidspunkt, der fungerer for en gruppe

1:1 - perfekt til at planlægge en-til-en-møder med bare et par klik

Bookingside - lad andre booke tid hos dig baseret på din tilgængelighed i realtid

Tilmeldingsark - organisér vagter, events eller frivilligt arbejde, hvor folk gør krav på åbne pladser

Store ting sker, når vi mødes. Gør det nemt med Doodle!