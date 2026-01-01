¿Buscas el mejor creador de encuestas online? No busques más: Doodle.

Con nuestro creador de encuestas, todas tus bases están cubiertas. Doodle es rápido, fácil y sencillo de usar. ¡Empieza ya!

¿Cómo creo una encuesta online gratuita?

Primero, inicia sesión y selecciona "Crear" en el panel de control. A continuación, elige "Encuesta de grupo" para empezar. Para esta encuesta, nos gustaría saber cuál es la mejor hora para una reunión de trabajo.

Incluye el nombre de la reunión, el lugar y las notas que quieras.

Crear una encuesta de grupo

Cuando entras en tu cuenta de Doodle, todas tus encuestas y reservas se guardan en un panel personal. Puedes iniciar sesión utilizando Google, Apple, Facebook, Microsoft o SSO para un acceso rápido y seguro.

En segundo lugar, añadirás las opciones de tiempo para tu reunión.

Puedes elegir las opciones desde la vista de semana o desde la vista de calendario.

Si vas a programar una reunión, es mejor que incluyas muchas opciones para que tus participantes tengan más posibilidades de encontrar una hora adecuada.

Si conectas tu calendario a Doodle podrás ver todas tus citas al mismo tiempo para evitar la doble reserva o el exceso de reservas.

Crear una encuesta de grupo

En tercer lugar, llegarás a la sección de configuración, donde puedes personalizar tu encuesta Doodle. Los usuarios gratuitos tienen acceso a opciones de respuesta esenciales como "Sí", "No" o "Si es necesario".

Con Doodle Pro, desbloqueas funciones avanzadas como:

Ocultar la lista de participantes para mayor privacidad

Enviar recordatorios automáticos por correo electrónico a quienes no respondan

Establecer una fecha límite para cerrar la encuesta

Eliminar anuncios para un aspecto más profesional

Enviar invitaciones directamente desde Doodle (hasta 1.000 destinatarios)

Limitar el número de personas que pueden seleccionar cada franja horaria

Estas funciones te ayudan a agilizar el proceso de programación, reducir las ausencias y mejorar la privacidad de los participantes.

Por último, comparte tu encuesta Doodle con tus invitados. Una vez creada tu encuesta, sólo tienes que copiar el enlace de participación y enviarlo por correo electrónico, chat o redes sociales. También puedes compartirla directamente a través de LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X, o incrustarla en un sitio web.

Si eres usuario de Doodle Pro, puedes enviar invitaciones a encuestas directamente desde Doodle a un máximo de 1.000 participantes.

Tus invitados pueden responder con unos pocos clics, y tendrás la respuesta en cuestión de minutos. Es una forma rápida y sencilla de reunir a la gente.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo se hace una encuesta en Google?

Google Forms puede ser un buen punto de partida para encuestas sencillas, pero si buscas una programación rápida y flexible, Doodle está hecho exactamente para eso.

Desde tu panel de control de Doodle, haz clic en "Crear" y elige la herramienta de programación adecuada a tus necesidades:

Encuestas de grupo - la forma más fácil de encontrar una hora que funcione para un grupo

1:1 - perfecta para programar reuniones individuales con sólo unos clics

Página de Reservas - permite que otros reserven tiempo contigo en función de tu disponibilidad en tiempo real

Hoja de Inscripción - organiza turnos, eventos o voluntariados en los que la gente reclame plazas libres

Cuando nos unimos ocurren grandes cosas. ¡Hazlo fácilmente con Doodle!