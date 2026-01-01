Si eres empresario o propietario de un negocio, o incluso si trabajas en una oficina, sabes lo difícil que es crear un calendario de reuniones funcional. Siempre te encuentras con problemas para iniciar el proceso de programación, mantenerlo todo organizado y asegurarte de que todo el mundo asiste.

Pues bien, una solución sencilla es la programación en línea. Pero, seguramente, esto plantea la pregunta, ¿cómo funciona la programación en línea y cómo puede ayudar a una empresa?

Para entender correctamente cómo funciona la programación en línea, primero tenemos que saber qué es. Aquí está nuestra guía para la programación en línea y cómo empezar.

¿Qué es la programación en línea?

La planificación online es una forma de gestionar los horarios utilizando un planificador online. Es una herramienta o software que ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo programando citas automatizando el procedimiento de la cita y reduciendo el tiempo de espera de las respuestas de ambas partes.

Un gran software de programación en línea como Doodle proporciona características sorprendentes, incluyendo una herramienta de gestión de calendario, enlaces compartibles, soporte de grupo en forma de plataformas de programación colaborativas, encuestas y otras características de programación que ahorran tiempo.

Pero para disfrutar de estas funciones, tienes que saber cómo funciona la programación en línea. He aquí cómo.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo funciona la programación en línea?

La programación en línea es una gran manera de realizar un seguimiento de la programación de su negocio para asegurarse de que sus clientes nunca tienen que esperar en espera o pasar por un largo proceso para reservar una cita y asegurarse de que está sacando el máximo provecho de su horario.

Empieza por configurar un calendario, por ejemplo, Google Calendar, Apple Calendar o Microsoft Outlook. Hoy en día, la mayoría de los proveedores de correo electrónico ofrecen un calendario que puede ayudar a las empresas a mantener todo centralizado en un solo lugar.

Crear una encuesta de grupo

Aquí es donde entra Doodle

El software de programación online de Doodle es una gran solución para los empresarios que buscan agilizar su proceso de programación y para los usuarios que buscan una herramienta fácil de usar que ayude en la gestión de los horarios de oficina.

Al conectar tu cuenta de Doodle a tu calendario, puedes programar eventos a través de Doodle y tu calendario se actualizará automáticamente. Esto significa que se acabaron las reservas dobles y que la gente sólo se reunirá contigo cuando tú quieras.

Con Doodle, los usuarios pueden gestionar fácilmente su agenda en todos los dispositivos, incluidos ordenadores de sobremesa y teléfonos móviles. También proporciona recordatorios de eventos y permite establecer fechas límite, lo que ayuda a reducir los cambios de última hora. Además, el software puede personalizarse en función de las diversas necesidades de los distintos sectores, incluidas las empresas de nueva creación, la educación y la hostelería.

Crear una encuesta de grupo

Cómo dominar la programación en línea con Doodle

Para utilizar las herramientas de programación en línea de Doodle, necesitas una cuenta. Contratar una cuenta Doodle Professional te da acceso a funciones premium. Sin embargo, puedes automatizar tu día con una cuenta gratuita.

Doodle no requerirá ninguna información de tarjeta de crédito al registrarse para una cuenta gratuita. Sólo tienes que ir a la página de registro de Doodle y crear una cuenta.

Después de crear tu cuenta, es importante que integres tu calendario utilizando las soluciones de gestión de calendario de Doodle. A continuación, elige tu zona horaria preferida. A continuación, sigue los pasos que se indican a continuación para organizar tu primera reunión.

Paso 1: En tu página de inicio/vista general de Doodle, haz clic en el botón con el signo más que aparece en la parte superior derecha de tu pantalla y que dice "Crear +". Al hacer clic en este botón, accederás a una página que muestra tres opciones: "Crear encuesta de grupo", "Crear 1:1" y "Crear página de reserva", respectivamente.

Crear una encuesta de grupo

*En este ejemplo, le mostraremos cómo utilizar la función "Crear encuesta de grupo".

Paso 2: Haga clic en el botón "Crear encuesta de grupo". Al hacer clic en este botón, accederá a una página con casillas en las que podrá introducir el título de la reunión, una descripción de la reunión, el lugar de la reunión, la duración de la reunión y las fechas y horas preferidas.

Paso 3: Después de configurar sus preferencias, haga clic en el botón "Crear invitación y continuar" en la parte inferior de la pantalla.

Paso 4: Esto crea automáticamente una invitación a una encuesta en la que puedes copiar el enlace y enviarlo a todos los participantes previstos para que voten sobre su disponibilidad y determinen una hora de reunión preferida. También puedes hacer que Doodle envíe la invitación por ti.

Nota: Puede utilizar el software de programación de citas de Doodle haciendo clic en el botón "Crear página de reservas" del Paso 1. Esto te lleva a una página donde Doodle, con acceso a tu calendario y agenda personal, te ayuda a crear un enlace reservable para compartir con las partes que deseen programar reuniones contigo.