Si vous êtes un entrepreneur ou un propriétaire d'entreprise, ou même si vous travaillez dans un bureau, vous savez à quel point il est difficile de créer un calendrier de réunions fonctionnel. Vous êtes toujours confronté à des problèmes liés au démarrage du processus de planification, à l'organisation et à la participation de tous les participants.

La planification en ligne est une solution simple. Mais comment fonctionne la planification en ligne et comment peut-elle aider une entreprise ?

Pour bien comprendre le fonctionnement de la programmation en ligne, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Voici notre guide de la planification en ligne et comment commencer.

Qu'est-ce que la programmation en ligne ?

La planification en ligne est un moyen de gérer les horaires à l'aide d'un planificateur en ligne. Il s'agit d'un outil ou d'un logiciel qui aide les utilisateurs à gagner du temps en automatisant la procédure de prise de rendez-vous et en réduisant le temps d'attente des réponses des deux parties.

Un logiciel de planification en ligne comme Doodle offre des fonctionnalités étonnantes, notamment un outil de gestion de calendrier, des liens partageables, un soutien de groupe sous la forme de plateformes de planification collaborative, des sondages et d'autres fonctionnalités de planification qui permettent de gagner du temps.

Mais pour profiter de ces fonctionnalités, vous devez savoir comment fonctionne la planification en ligne. Voici comment.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Comment fonctionne la programmation en ligne ?

La programmation en ligne est un excellent moyen de suivre l'emploi du temps de votre entreprise afin que vos clients n'aient jamais à attendre ou à passer par une longue procédure pour prendre un rendez-vous et que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre emploi du temps.

Commencez par créer un calendrier, par exemple Google Calendar, Apple Calendar ou Microsoft Outlook. De nos jours, la plupart des fournisseurs de messagerie électronique proposent un calendrier qui peut aider les entreprises à tout centraliser en un seul endroit.

C'est là que Doodle intervient

Le logiciel de planification en ligne de Doodle est une solution idéale pour les entrepreneurs qui souhaitent rationaliser leur processus de planification et pour les utilisateurs qui recherchent un outil facile à utiliser pour gérer les horaires de bureau.

En connectant votre compte Doodle à votre calendrier, vous pouvez programmer des événements via Doodle et votre calendrier sera automatiquement mis à jour. Cela signifie qu'il n'y a plus de doubles réservations et que les gens ne prennent rendez-vous avec vous que lorsque vous le souhaitez.

Avec Doodle, les utilisateurs peuvent facilement gérer leur emploi du temps sur tous les appareils, y compris les ordinateurs de bureau et les téléphones portables. Le logiciel peut également fournir des rappels d'événements et vous permettre de fixer des échéances, ce qui est utile pour réduire les changements de dernière minute. En outre, le logiciel peut être personnalisé en fonction des diverses exigences des différents secteurs, y compris les start-ups, l'éducation et l'hôtellerie.

Comment maîtriser la planification en ligne avec Doodle

Pour utiliser les outils de planification en ligne de Doodle, vous avez besoin d'un compte. L'ouverture d'un compte Doodle Professional vous permet d'accéder à des fonctions premium. Cependant, vous pouvez automatiser votre journée avec un compte gratuit.

Doodle ne vous demandera aucune information sur votre carte de crédit lorsque vous vous inscrirez pour un compte gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur la page d'inscription de Doodle et de créer un compte.

Après avoir créé votre compte, il est important d'intégrer votre calendrier à l'aide des solutions de gestion de calendrier de Doodle. Ensuite, choisissez votre fuseau horaire préféré. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour organiser votre première réunion.

Étape 1 : Sur la page d'accueil de Doodle, cliquez sur le bouton avec un signe plus en haut à droite de votre écran qui indique "Créer +". En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à une page affichant trois options : "Créer un sondage de groupe", "Créer un sondage 1:1" et "Créer une page de réservation", respectivement.

*Pour cet exemple, nous vous montrerons comment utiliser la fonction "Créer un sondage de groupe".

Étape 2 : Cliquez sur le bouton "Créer un sondage de groupe". En cliquant sur ce bouton, vous accédez à une page contenant des cases où vous pouvez indiquer le titre de votre réunion, une description de la réunion, le lieu de la réunion, la durée de la réunion et les dates et heures souhaitées.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Étape 3 : Après avoir défini vos préférences, cliquez sur le bouton "Créer une invitation et continuer" en bas de votre écran.

Étape 4 : Cela crée automatiquement une invitation à un sondage dont vous pouvez copier le lien et l'envoyer à tous les participants prévus pour qu'ils votent sur leur disponibilité et déterminent une heure de réunion préférée. Vous pouvez également demander à Doodle d'envoyer l'invitation pour vous.

Note : Vous pouvez utiliser le logiciel de prise de rendez-vous de Doodle en cliquant sur le bouton "Créer une page de réservation" à partir de l'étape 1. Vous accéderez ainsi à une page où Doodle, ayant accès à votre calendrier et à votre emploi du temps personnel, vous aidera à créer un lien de réservation à partager avec les personnes qui souhaitent planifier des réunions avec vous.