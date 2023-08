Wenn Sie Unternehmer oder Geschäftsinhaber sind oder sogar in einem Büro arbeiten, wissen Sie, wie schwierig es ist, einen funktionierenden Besprechungsplan zu erstellen. Sie haben immer Probleme damit, den Planungsprozess zu starten, alles zu organisieren und sicherzustellen, dass alle Teilnehmer anwesend sind.

Eine einfache Lösung ist die Online-Terminplanung. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie die Online-Terminplanung funktioniert und wie sie einem Unternehmen helfen kann.

Um zu verstehen, wie Online-Terminplanung funktioniert, müssen wir zunächst wissen, was sie ist. Hier ist unser Leitfaden zur Online-Terminplanung und wie Sie damit beginnen können.

Was ist Online-Terminplanung?

Online-Terminplanung ist eine Methode zur Verwaltung von Terminen mithilfe eines Online-Terminplaners. Dabei handelt es sich um ein Tool oder eine Software, die den Nutzern hilft, Zeit bei der Terminplanung zu sparen, indem sie das Terminverfahren automatisiert und die Wartezeit auf Antworten beider Parteien verkürzt.

Eine gute Online-Terminplanungssoftware wie Doodle bietet erstaunliche Funktionen, darunter ein Kalenderverwaltungstool, gemeinsam nutzbare Links, Gruppenunterstützung in Form von kollaborativen Terminplanungsplattformen, Umfragen und andere zeitsparende Terminplanungsfunktionen.

Aber um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie wissen, wie Online-Terminplanung funktioniert. Und so geht's.

Wie funktioniert die Online-Terminplanung?

Die Online-Terminplanung ist eine großartige Möglichkeit, den Terminplan Ihres Unternehmens im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass Ihre Kunden nicht in der Warteschleife hängen oder einen langen Prozess durchlaufen müssen, um einen Termin zu buchen, und dass Sie Ihren Terminplan optimal ausnutzen.

Beginnen Sie mit dem Einrichten eines Kalenders, z. B. Google Calendar, Apple Calendar oder Microsoft Outlook. Heutzutage bieten die meisten E-Mail-Anbieter einen Kalender an, der Unternehmen dabei helfen kann, alles an einem Ort zu zentralisieren.

Hier kommt Doodle ins Spiel

Die Online-Terminplanungssoftware von Doodle ist eine großartige Lösung für Unternehmer, die ihren Terminplanungsprozess rationalisieren möchten, und für Benutzer, die ein einfach zu bedienendes Tool suchen, das bei der Verwaltung von Büroterminen hilft.

Indem Sie Ihr Doodle-Konto mit Ihrem Kalender verbinden, können Sie Veranstaltungen über Doodle planen und Ihr Kalender wird automatisch aktualisiert. Das bedeutet, dass Sie keine doppelten Buchungen mehr vornehmen müssen und die Leute nur dann Termine bei Ihnen buchen, wenn Sie es wünschen.

Mit Doodle können Sie Ihre Termine auf allen Geräten verwalten, auch auf dem Desktop und dem Mobiltelefon. Doodle kann auch an Termine erinnern und Sie können Fristen setzen, um Änderungen in letzter Minute zu vermeiden. Darüber hinaus kann die Software an die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Branchen angepasst werden, z. B. Start-ups, Bildung und Gastgewerbe.

So meistern Sie die Online-Terminplanung mit Doodle

Um die Online-Terminplanung von Doodle zu nutzen, benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie sich für ein Doodle Professional Konto anmelden, erhalten Sie Zugang zu den Premium-Funktionen. Sie können Ihren Tag aber auch mit einem kostenlosen Konto automatisieren.

Doodle verlangt keine Kreditkarteninformationen, wenn Sie sich für ein kostenloses Konto anmelden. Gehen Sie einfach auf die Anmeldeseite von Doodle und erstellen Sie ein Konto.

Nachdem Sie Ihr Konto erstellt haben, ist es wichtig, dass Sie Ihren Kalender in die Doodle-Kalenderverwaltung integrieren. Wählen Sie dann Ihre bevorzugte Zeitzone. Folgen Sie dann den untenstehenden Schritten, um Ihr erstes Meeting einzurichten.

Schritt 1: Klicken Sie auf Ihrer Doodle-Startseite/Übersichtsseite auf das Kästchen mit dem Pluszeichen oben rechts auf Ihrem Bildschirm, das "Erstellen +" lautet. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie auf eine Seite mit drei Optionen: "Gruppenumfrage erstellen", "1:1 erstellen" und "Buchungsseite erstellen".

*In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Funktion "Gruppenumfrage erstellen" verwenden.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Gruppenumfrage erstellen". Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie auf eine Seite mit Feldern, in die Sie den Titel Ihrer Besprechung, eine Beschreibung der Besprechung, den Ort der Besprechung, die Dauer der Besprechung und die gewünschten Daten und Uhrzeiten eingeben können.

Schritt 3: Nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einladung erstellen und fortfahren" am unteren Rand Ihres Bildschirms.

Schritt 4: Dadurch wird automatisch eine Einladung zu einer Umfrage erstellt, deren Link Sie kopieren und an alle erwarteten Teilnehmer senden können, um über deren Verfügbarkeit abzustimmen und eine bevorzugte Sitzungszeit zu bestimmen. Alternativ können Sie die Einladung auch von Doodle verschicken lassen.

Hinweis: Sie können die Terminplanungssoftware von Doodle verwenden, indem Sie auf die Schaltfläche "Buchungsseite erstellen" aus Schritt 1 klicken. Dadurch gelangen Sie auf eine Seite, auf der Doodle mit Hilfe Ihres Kalenders und Ihres persönlichen Terminkalenders einen buchbaren Link erstellt, den Sie an Personen weitergeben können, die einen Termin mit Ihnen vereinbaren möchten.