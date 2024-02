Steht wieder einmal ein Meeting an und müssen dafür mehrere Leute an einen Tisch gebracht werden, heißt das oft Organisationschaos. Dabei ist es so einfach, schnell und effizient, eine Besprechung zu planen – mit Doodle. Doodle ist ein kostenloses Online-Tool, das Ihnen dabei hilft, sich mit mehreren Personen schnell und einfach abzustimmen – ohne das ewige Hin und Her per Mail oder am Telefon. Sparen Sie sich die Zeit, die die umständliche Koordination über die verschiedenen Medien kostet und nutzen Sie sie für Wichtigeres! Als praktischer Meetingplaner unterstützt Sie Doodle dabei, den passenden Termin zu finden – schnell, einfach und kostenlos.

So planen Sie Ihr Meeting

Ein Meeting mit Doodle zu planen, ist denkbar einfach. Sie brauchen weder ein Kunden-Konto noch kostet Sie die Nutzung des Tools etwas. Daher ist Doodle für die Organisation von Terminen, das Planen von Events oder einfache Meinungsumfragen in vielen Bereichen einsetzbar. Jeden Monat nutzen über 20 Millionen Menschen das praktische Online-Tool und sparen damit viel Zeit. Möchten auch Sie von den Vorteilen von Doodle profitieren, legen Sie doch gleich hier eine Terminumfrage an und sehen Sie selbst, wie einfach es auf ist, Ihre Meetings zu planen.

So geht´s: