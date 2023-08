Hvis du er iværksætter eller virksomhedsejer, eller hvis du arbejder på et kontor, ved du, hvor udfordrende det er at lave en funktionel mødeplan. Du har altid problemer med at starte planlægningsprocessen, holde alt organiseret og sikre, at alle deltager.

En enkel løsning er online planlægning. Men det rejser helt sikkert spørgsmålet: Hvordan fungerer online planlægning, og hvordan kan det hjælpe en virksomhed?

For at forstå hvordan online planlægning fungerer, skal vi først vide, hvad det er. Her er vores guide til online planlægning, og hvordan du kommer i gang.

Hvad er onlineplanlægning?

Online planlægning er en måde at administrere tidsplaner på ved hjælp af en online planlægger. Det er et værktøj eller software, der hjælper brugerne med at spare tid ved planlægning af aftaler ved at automatisere aftaleproceduren og skære ventetiden for svar fra begge parter væk.

En god online planlægningssoftware som Doodle giver fantastiske funktioner, herunder et kalenderstyringsværktøj, links, der kan deles, gruppestøtte i form af samarbejdsplatforme for planlægning, afstemninger og andre tidsbesparende planlægningsfunktioner.

Men for at nyde godt af disse funktioner skal du vide, hvordan onlineplanlægning fungerer. Her er hvordan.

Hvordan fungerer onlineplanlægning?

Online planlægning er en fantastisk måde at holde styr på din virksomheds tidsplan på, så dine kunder aldrig behøver at vente i venteposition eller gå igennem en lang proces for at bestille en tid, og så du sikrer, at du får mest muligt ud af din tidsplan.

Start med at oprette en kalender, f.eks. Google Calendar, Apple Calendar eller Microsoft Outlook. I dag tilbyder de fleste e-mail-udbydere en kalender, som kan hjælpe virksomheder med at holde alting samlet ét sted.

Det er her, Doodle kommer ind i billedet

Doodles online planlægningssoftware er en fantastisk løsning for iværksættere, der ønsker at strømline deres planlægningsproces, og for brugere, der leder efter et brugervenligt værktøj, der hjælper med at administrere kontorets tidsplaner.

Ved at forbinde din Doodle-konto med din kalender kan du planlægge begivenheder via Doodle, og din kalender vil automatisk blive opdateret. Det betyder, at du slipper for dobbeltbookinger, og at folk kun booker møder med dig, når du ønsker det.

Med Doodle kan brugerne nemt administrere deres kalender på tværs af alle enheder, herunder stationære computere og mobiltelefoner. Den kan også give påmindelser om begivenheder og lade dig indstille deadlines, hvilket er nyttigt for at reducere ændringer i sidste øjeblik. Desuden kan softwaren tilpasses efter de forskellige krav fra forskellige brancher, herunder start-ups, uddannelse og hotel- og restaurationsbranchen.

Sådan mestrer du online planlægning med Doodle

Du skal have en konto for at bruge Doodles online planlægningsværktøjer. Hvis du tilmelder dig en Doodle Professional konto, får du adgang til premium-funktioner. Du kan dog automatisere din dag med en gratis konto.

Doodle kræver ingen kreditkortoplysninger, når du tilmelder dig en gratis konto. Du skal blot gå til Doodles tilmeldingsside og oprette en konto.

Når du har oprettet din konto, er det vigtigt at integrere din kalender ved hjælp af Doodles kalenderstyringsløsninger. Derefter skal du vælge din foretrukne tidszone. Følg derefter nedenstående trin for at oprette dit første møde.

Strin 1: På din Doodle-hjemmeside/overbliksside skal du klikke på boksknappen med et plustegn øverst til højre på skærmen, hvor der står "Opret +". Hvis du klikker på denne knap, kommer du til en side med tre muligheder, hvor der står henholdsvis "Opret gruppeafstemning", "Opret 1:1" og "Opret bookingside".

I dette eksempel viser vi dig, hvordan du bruger funktionen "Opret gruppeafstemning"

Stræk 2: Klik på knappen "Opret gruppeafstemning". Når du klikker på denne knap, kommer du til en side med felter, hvor du skal udfylde titlen på dit møde, en mødebeskrivelse, mødestedet, indtaste mødets varighed og vælge foretrukne datoer og tidspunkter.

Strin 3: Når du har indstillet dine præferencer, skal du klikke på knappen "Opret invitation og fortsæt" nederst på skærmen.

Stræk 4: Dette opretter automatisk en invitation til en afstemning, hvor du kan kopiere linket og sende det til alle forventede deltagere for at stemme om deres tilgængelighed og bestemme et foretrukket mødetidspunkt. Alternativt kan du få Doodle til at sende invitationen for dig.

Note: Du kan bruge Doodles program til planlægning af aftaler ved at klikke på knappen "Create Booking Page" fra trin 1. Dette fører dig til en side, hvor Doodle med adgang til din kalender og personlige tidsplan hjælper dig med at oprette et bookingslink, som du kan dele med parter, der ønsker at planlægge møder med dig.