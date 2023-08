Doodle er den bedste gratis mødeplanlægning software, du nogensinde har kunnet finde. Du skal ikke bare tage vores ord for det, men lytte til de over 30 millioner mennesker verden over, der foretager en afstemning hver måned.

Med Doodle kan du organisere møder og arrangementer med kolleger, kunder, teams, venner og familie. Slip af med komplicerede e-mail-tråde og kladderpapirer. Doodles online planlægning værktøj giver dig mulighed for at oprette hurtige afstemninger, hvor hver enkelt inviteret kan stemme på de(t) tidspunkt(er), som de er til rådighed for at mødes. På få minutter har du sammenlignet alles tidsplaner og fundet frem til det bedste tidspunkt at mødes på - uanset hvor stor gruppen er.

Doodles gratis planlægningssoftware har funktioner, der hjælper dig med at planlægge alle former for møder og synkronisere dem med din online kalender. Du kan forbinde enhver kalendersoftware, du bruger, herunder Outlook og Google, med din Doodle-konto. Prøv at oprette en gratis Doodle-afstemning til dit næste møde, og se, hvor meget tid du kan spare.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Start planlægning i dag med Doodle

Doodle er enkelt, og du kan bruge vores planlægningsværktøj gratis gratis! Opret en afstemning med passende tidsmuligheder for dit møde, send den ud til dine deltagere, de stemmer, og på få minutter kender du det bedste tidspunkt at mødes på. For at oprette en afstemning kan du bruge denne planlægningssoftware gratis. Her er en hurtig trin-for-trin vejledning om, hvordan du gør.

Opret en gratis Doodle-afstemning ved at klikke her. Du vil se siden til oprettelse af afstemningen blive åbnet. På den første side skal du udfylde grundlæggende oplysninger om dit møde. Dette omfatter dit navn, navnet på mødet og dets placering. Hvis du bruger videokonference, kan du vælge det fra rullemenuen. Angiv eventuelle noter, som du vil sende dine deltagere sammen med mødeinvitationen.

Vælg de tidspunkter, du er ledig, ved hjælp af uge- eller månedsvisningen. Månedsvisningen er god, hvis du ønsker at planlægge et tilbagevendende møde.

Med en Doodle Professional-konto kan du tilføje en række ekstra funktioner for at forbedre din afstemning. Det er en fantastisk app til planlægning af møder.

Den bedste planlægningssoftware med en Pro-konto

Hvis du registrerer dig for en professionel konto hos Doodle, kan du synkronisere din e-mail-kontos adressebog med Doodle, hvilket gør det endnu nemmere at invitere folk til at deltage i afstemningen. Med en betalt pro-konto kan du gøre endnu mere, f.eks. synkronisere dine online-kalendere med din konto. Det betyder, at du ikke konstant behøver at skifte mellem de to, når du opretter eller udfylder en Doodle-afstemning. Kom i gang i dag!