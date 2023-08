Doodle ist die beste kostenlose Software zur Planung von Besprechungen, die Sie je finden konnten. Glauben Sie nicht nur unserem Wort, sondern hören Sie auf die über 30 Millionen Menschen weltweit, die jeden Monat eine Umfrage machen.

Mit Doodle können Sie Meetings und Veranstaltungen mit Kollegen, Kunden, Teams, Freunden und Familie organisieren. Machen Sie Schluss mit komplizierten E-Mail-Threads und vollgekritzelten Zetteln. Mit dem Doodle-Tool Online-Terminplanung können Sie Schnellumfragen erstellen, bei denen jeder Eingeladene für die Zeit(en) abstimmen kann, die er für ein Treffen zur Verfügung hat. In wenigen Minuten haben Sie die Zeitpläne aller Teilnehmer verglichen und die beste Zeit für ein Treffen ermittelt - unabhängig davon, wie groß die Gruppe ist.

Die kostenlose Terminplanungssoftware von Doodle verfügt über Funktionen, mit denen Sie jede Art von Treffen planen und mit Ihrem Online-Kalender synchronisieren können. Sie können jede Kalendersoftware, die Sie verwenden, einschliesslich Outlook und Google, mit Ihrem Doodle-Konto verbinden. Versuchen Sie, eine kostenlose Doodle-Umfrage für Ihr nächstes Meeting zu erstellen und sehen Sie, wie viel Zeit Sie sparen können.

Planen Sie noch heute mit Doodle

Doodle ist einfach und Sie können unser Terminplanungstool kostenlos nutzen! Erstellen Sie eine Umfrage mit geeigneten Zeitoptionen für Ihr Treffen, senden Sie sie an Ihre Teilnehmer, die dann abstimmen und in wenigen Minuten wissen Sie, wann der beste Zeitpunkt für Ihr Treffen ist. Um eine Umfrage zu erstellen, können Sie diese Terminplanungssoftware kostenlos nutzen. Hier finden Sie eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Erstellen Sie eine kostenlose Doodle-Umfrage, indem Sie klicken Group Poll. Es öffnet sich die Seite zur Erstellung der Umfrage. Geben Sie auf der ersten Seite grundlegende Informationen über Ihre Besprechung an. Dazu gehören Ihr Name, der Name des Meetings und dessen Ort. Wenn Sie eine Videokonferenz nutzen, können Sie diese aus dem Dropdown-Menü auswählen. Geben Sie alle Notizen an, die Sie Ihren Teilnehmern zusammen mit der Einladung zur Besprechung schicken möchten.

Wählen Sie die Zeiten aus, zu denen Sie verfügbar sind, indem Sie die Wochen- oder Monatsansicht verwenden. Die Monatsansicht ist ideal, wenn Sie eine wiederkehrende Besprechung planen möchten.

Mit einem Doodle-Professional-Konto können Sie eine Reihe von zusätzlichen Funktionen hinzufügen, um Ihre Umfrage zu verbessern. Es ist eine großartige App für die Planung von Besprechungen.

Die beste Terminplanungssoftware mit einem Pro-Konto

Wenn Sie sich für ein professionelles Konto bei Doodle registrieren, können Sie Ihr E-Mail-Adressbuch mit Doodle synchronisieren, was es noch einfacher macht, Personen zur Teilnahme an der Umfrage einzuladen. Mit einem kostenpflichtigen Pro-Konto können Sie sogar noch mehr tun, z.B. Ihre Online-Kalender mit Ihrem Konto synchronisieren. So müssen Sie nicht ständig zwischen den beiden Konten hin- und herwechseln, wenn Sie eine Doodle-Umfrage einrichten oder ausfüllen. Starten Sie noch heute!