Doodle è il miglior software di programmazione gratuita di riunioni che possiate mai trovare. Non fidatevi solo della nostra parola, ma ascoltate gli oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo che ogni mese fanno un sondaggio.

Con Doodle potete organizzare riunioni ed eventi con colleghi, clienti, team, amici e familiari. Eliminate le complicate discussioni via e-mail e i pezzi di carta scarabocchiati. Lo strumento di programmazione online di Doodle consente di creare sondaggi rapidi in cui ogni invitato può votare l'ora o le ore in cui è disponibile a incontrarsi. In pochi minuti avrete confrontato gli orari di tutti e avrete trovato il momento migliore per incontrarvi, indipendentemente dalla grandezza del gruppo.

Il software di pianificazione gratuito di Doodle dispone di funzioni che consentono di programmare qualsiasi tipo di riunione e di sincronizzarla con il vostro calendario online. È possibile collegare al proprio account Doodle qualsiasi software di calendario utilizzato, compresi Outlook e Google. Provate a creare un sondaggio Doodle gratuito per la vostra prossima riunione e vedrete quanto tempo risparmierete.

Iniziare a programmare oggi con Doodle

Doodle è semplice e potete utilizzare il nostro strumento di pianificazione gratuito gratuitamente! Create un sondaggio con le opzioni di orario più adatte alla vostra riunione, inviatelo ai vostri partecipanti, loro voteranno e, in pochi minuti, saprete qual è l'orario migliore per incontrarvi. Per creare un sondaggio, potete utilizzare gratuitamente questo software di pianificazione. Ecco un rapido passo passo su come fare.

Create un sondaggio Doodle gratuito facendo clic su qui. Si aprirà la pagina di creazione del sondaggio. Nella prima pagina, compilate le informazioni di base sulla riunione. Queste includono il vostro nome, il nome della riunione e la sua sede. Se si utilizza la videoconferenza, è possibile selezionarla dal menu a discesa. Indicare eventuali note da inviare ai partecipanti insieme all'invito alla riunione.

Selezionate gli orari in cui siete disponibili utilizzando la visualizzazione settimanale o mensile. La vista mese è ideale se si vuole programmare una riunione ricorrente.

Con un account Doodle Professional, è possibile aggiungere una serie di funzioni supplementari per migliorare il sondaggio. È un'ottima app per programmare riunioni.

Il miglior software di pianificazione con un account Pro

Se vi registrate per un account professionale con Doodle, potrete sincronizzare la rubrica del vostro account e-mail con Doodle, rendendo ancora più facile invitare le persone a partecipare al sondaggio. Con un account professionale a pagamento è possibile fare ancora di più, ad esempio sincronizzare i calendari online con il proprio account. In questo modo non dovrete passare continuamente da una all'altra quando impostate o compilate un sondaggio Doodle. Iniziate oggi stesso!