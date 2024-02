Se ti è già capitato di utilizzare Doodle, avrai notato quanto è semplice non soltanto partecipare ai sondaggi creati da altri, ma anche organizzare un evento o creare sondaggi online: non è necessaria la registrazione, si può accedere facilmente al sondaggio e amministrarlo tramite un link senza bisogno di accedere ad un account. Come fare un sondaggio con Doodle? Se non possiedi un account Doodle clicca direttamente dalla homepage del sito doodle.com sul pulsante “programma un evento” e segui le indicazioni: inserisci un titolo e, se lo desideri, una breve descrizione e una location e una volta scelte le date o inserite le opzioni di testo, invia il link che ti verrà fornito alle persone che vuoi far partecipare. Il link di partecipazione è uguale per tutti, ognuno dei partecipanti non dovrà fare altro che inserire il proprio nome e dare la sua preferenza.

Il link di amministrazione che riceverai nel caso in cui sia tu a creare un sondaggio, è anch’esso unico: è consigliabile per questo non condividerlo o farlo soltanto con le persone che collaborano alla gestione dell’evento. Tramite il link di amministrazione infatti è possibile apportare modifiche alle opzioni del sondaggio, cambiare le date e gli orari o modificare il testo libero inserito, oltre che le altre impostazioni specifiche riguardanti i dati che i partecipanti devono obbligatoriamente inserire, etc.

Creare un sondaggio e programmare in maniera veloce ed efficiente un evento

Creare sondaggi online con Doodle ti offre non soltanto la possibilità di raccogliere le opinioni dei partecipanti in maniera semplice e veloce, ma si rende anche e soprattutto utile per organizzare attività ed eventi, grazie alla vista a calendario. Puoi infatti creare sondaggi offrendo delle opzioni sotto forma di testo – che potrai tu stesso inserire cliccando il pulsante “crea un questionario” che trovi nella sezione “Funzioni”- oppure sotto forma di possibili date e orari – cliccando invece il pulsante “Programma un evento” che trovi sempre nella stessa pagina, oppure sulla homepage del sito www.doodle.com.