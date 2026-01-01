Doodle es el mejor software de programación de reuniones gratuito que puedas encontrar. No te fíes sólo de nuestra palabra, escucha a los más de 30 millones de personas en todo el mundo que hacen una encuesta cada mes.

Con Doodle, puedes organizar reuniones y eventos con compañeros, clientes, equipos, amigos y familiares. Deshazte de los complicados hilos de correo electrónico y de los trozos de papel garabateados. La herramienta de programación en línea de Doodle te permite crear encuestas rápidas en las que cada invitado puede votar por la(s) hora(s) en la(s) que está(n) disponible(s) para reunirse. En cuestión de minutos, habrás comparado los horarios de todos y habrás llegado a la mejor hora para reunirse, independientemente de lo grande que sea el grupo.

El software de programación gratuito de Doodle tiene funciones que te ayudarán a programar cualquier tipo de reunión y sincronizarla con tu calendario en línea. Puedes conectar cualquier software de calendario que utilices, incluidos Outlook y Google, a tu cuenta de Doodle. Prueba a crear una encuesta gratuita de Doodle para tu próxima reunión y verás cuánto tiempo ahorras.

Prueba Doodle

Empiece a programar hoy mismo con Doodle

Doodle es sencillo y puedes utilizar nuestra herramienta de programación gratuita de forma gratuita. Crea una encuesta con opciones horarias adecuadas para tu reunión, envíala a tus participantes, ellos votan y, en cuestión de minutos, sabrás cuál es la mejor hora para reunirse. Para crear una encuesta, puedes utilizar gratuitamente este software de programación. Aquí tienes un rápido paso a paso sobre cómo hacerlo.

Prueba Doodle

Crea una encuesta gratuita en Doodle haciendo clic aquí. Verás que se abre la página de creación de encuestas. En la primera página, rellena la información básica sobre tu reunión. Esto incluye tu nombre, el nombre de la reunión y su ubicación. Si vas a utilizar videoconferencia, puedes seleccionarla en el menú desplegable. Menciona cualquier nota que quieras enviar a tus participantes junto con la invitación a la reunión.

Selecciona las horas en las que estás disponible utilizando la vista semanal o mensual. La vista mensual es ideal para programar reuniones periódicas.

Con una cuenta Doodle Professional, puedes añadir una serie de funciones adicionales para mejorar tu sondeo. Es una gran aplicación para programar reuniones.

Prueba Doodle

El mejor software de programación con una cuenta Pro

Si te registras para obtener una cuenta profesional con Doodle, entonces podrás sincronizar la libreta de direcciones de tu cuenta de correo electrónico con Doodle, haciendo aún más fácil invitar a la gente a participar en la encuesta. Con una cuenta profesional de pago podrás hacer aún más cosas, como sincronizar tus calendarios online con tu cuenta. Esto significa que no tienes que cambiar constantemente entre los dos al configurar o rellenar una encuesta de Doodle. ¡Empieza hoy mismo!