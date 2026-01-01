Doodle jest najlepszy bezpłatne planowanie spotkań oprogramowanie, jakie tylko można znaleźć. Nie wierz nam na słowo – posłuchaj ponad 30 milionów ludzi na całym świecie, którzy utwórz ankietę co miesiąc.

Dzięki Doodle możesz organizować spotkania i wydarzenia ze współpracownikami, klientami, zespołami, przyjaciółmi i rodziną. Pozbądź się skomplikowanych wątków e-mailowych i karteczek z notatkami. Doodle’s planowanie online narzędzie to pozwala tworzyć szybkie ankiety gdzie każdy zaproszony może zagłosować na terminy, w których jest dostępny na spotkanie. W ciągu kilku minut porównasz harmonogramy wszystkich osób i ustalisz najlepszy termin spotkania – niezależnie od tego, jak duża jest grupa.

Bezpłatne oprogramowanie do planowania spotkań firmy Doodle oferuje funkcje, które pomogą Ci zaplanować każdy rodzaj spotkania i zsynchronizować je z Twoim kalendarz online. Możesz połączyć swoje konto Doodle z dowolnym programem do zarządzania kalendarzem, w tym z Outlookiem i Google. Spróbuj utworzyć bezpłatną ankietę w Doodle na następne spotkanie i przekonaj się, ile czasu możesz zaoszczędzić.

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Zacznij planować już dziś z Doodle

Doodle jest prosty w obsłudze i możesz korzystać z naszego narzędzie do planowania – bezpłatne za darmo! Utwórz ankietę z odpowiednimi opcjami terminów spotkania, wyślij ją do uczestników, a oni zagłosują – w ciągu kilku minut dowiesz się, kiedy najlepiej się spotkać. Aby utworzyć ankietę, możesz bezpłatnie skorzystać z tego oprogramowania do planowania spotkań. Oto krótka instrukcja krok po kroku, jak to zrobić.

Utwórz bezpłatną ankietę Doodle, klikając tutaj. Otworzy się strona tworzenia ankiety. Na pierwszej stronie wprowadź podstawowe informacje o spotkaniu. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, nazwę spotkania oraz jego lokalizację. Jeśli korzystasz z wideokonferencji, możesz wybrać tę opcję z menu rozwijanego. Dodaj wszelkie uwagi, które chcesz przesłać uczestnikom wraz z zaproszeniem na spotkanie.

Wybierz terminy, w których jesteś dostępny, korzystając z widoku tygodniowego lub miesięcznego. Widok miesięczny świetnie sprawdza się, jeśli chcesz zaplanować spotkanie cykliczne.

Z Konto Doodle Professional, możesz dodać szereg dodatkowych funkcji, które uatrakcyjnią Twoją ankietę. To świetny aplikacja do planowania spotkań.

Najlepsze oprogramowanie do planowania z kontem Pro

Jeśli założysz konto profesjonalne w serwisie Doodle, będziesz mógł zsynchronizować książkę adresową swojego konta e-mail z serwisem Doodle, co jeszcze bardziej ułatwi zapraszanie osób do udziału w ankiecie. Dzięki płatnemu kontu pro zyskujesz jeszcze więcej możliwości, takich jak synchronizacja kalendarzy internetowych z kontem. Oznacza to, że nie musisz ciągle przełączać się między nimi podczas konfigurowania lub wypełniania ankiety w serwisie Doodle. Zacznij już dziś!