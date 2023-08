O Doodle é o melhor software agendamento gratuito de reuniões que você poderia encontrar. Não apenas acredite em nossa palavra, ouça as mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo que fazem uma pesquisa todos os meses.

Com Doodle, você pode organizar reuniões e eventos com colegas, clientes, equipes, amigos e familiares. Livre-se dos complicados fios de e-mail e dos pedaços de papel rabiscados. A ferramenta agendamento on-line do Doodle permite criar pesquisas rápidas onde cada convidado pode votar pelo(s) tempo(s) em que está(m) disponível(s) para se reunir. Em minutos, você terá comparado os horários de todos e chegado na melhor hora para se reunir - não importa o tamanho do grupo.

O software de agendamento gratuito da Doodle tem recursos para ajudá-lo a agendar qualquer tipo de reunião e sincronizá-los com seu calendário on-line. Você pode conectar qualquer software de calendário que você usar, incluindo Outlook e Google, à sua conta Doodle. Tente criar uma pesquisa Doodle gratuita para sua próxima reunião e veja quanto tempo você pode economizar.

Comece a programar hoje com o Doodle

Doodle é simples e você pode usar nossa ferramenta de programação gratuita de graça! Crie uma enquete com opções de horário adequadas para sua reunião, envie para seus participantes, eles votam e, em ata, você saberá o melhor horário para se reunir. Para criar uma enquete, você pode usar este software de agendamento gratuitamente. Aqui está um rápido passo-a-passo sobre como.

Crie uma pesquisa Doodle gratuita clicando aqui. Você verá a página de criação de enquete aberta. Na primeira página, preencha as informações básicas sobre sua reunião. Isto inclui seu nome, o nome da reunião e sua localização. Se você estiver usando videoconferência, você pode selecioná-la a partir do menu suspenso. Mencione quaisquer notas que você queira enviar a seus participantes junto com o convite para a reunião.

Selecione os horários em que você está disponível usando a visão semanal ou mensal. A visão do mês é ótima se você estiver procurando agendar uma reunião recorrente.

Com uma conta Doodle Professional, você pode adicionar uma série de recursos adicionais para melhorar sua pesquisa. É um ótimo aplicativo para agendamento de reuniões.

O melhor software de programação com uma conta Pro

Se você se registrar para uma conta profissional com a Doodle, então você poderá sincronizar seu livro de endereços de e-mail com a Doodle, tornando ainda mais fácil convidar pessoas para participar da pesquisa. Com uma conta profissional paga, você poderá fazer ainda mais, como sincronizar seus calendários online com sua conta. Isto significa que você não precisa alternar constantemente entre os dois ao configurar ou preencher uma enquete Doodle. Comece hoje mesmo!