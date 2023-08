Um número crescente de pessoas está jogando fora seus diários físicos e mudando para calendários on-line gratuitos, acessíveis a partir de seus telefones, tablets e computadores. E isso também é compreensível. Ser capaz de conduzir agendamento de reuniões on-line é essencial para chegar a qualquer lugar hoje em dia. Vários fornecedores oferecem calendários gratuitos, muitas vezes com funções diferentes e com finalidades diferentes. Muitas pessoas se encontram usando múltiplas plataformas para organizar sua vida profissional, pessoal e social.

Experimente grátis

Qualquer que seja o calendário utilizado, você pode facilmente adicioná-lo ao Doodle com o recurso de conexão de calendário. Você pode consolidar todos os melhores calendários on-line gratuitos em um só lugar, onde você pode ver rapidamente quais são seus compromissos e quando você está livre. Com o Doodle, você pode ter uma perspectiva mais ampla e agendar suas reuniões de forma eficaz. Comece e faça uma pesquisa hoje mesmo.

Como usar os melhores calendários on-line gratuitos com Doodle

O Doodle também é uma ótima escolha para usuários que já utilizam software de calendário para organizar sua vida comercial ou pessoal. Você pode usar diferentes aplicações de calendário com o Doodle, como Google, Office 365, Outlook e iCal. Eles se integram perfeitamente para aumentar a produtividade e maior transparência ao tentar organizar reuniões.

Uma vez cadastrado para uma conta gratuita, você pode conectar seu calendário nas configurações de sua conta. Escolha 'conta' no menu suspenso no canto superior direito da página e, em seguida, selecione 'calendários'. Você verá abaixo suas opções para conexão de calendário. Basta escolher uma das opções e depois adicionar seus dados para fazer o login em sua conta. Se você não usa o Google ou a Microsoft, você pode adicionar outro calendário através do ICS feed.

Conectar seu calendário é a maneira de tirar o máximo proveito de sua conta Doodle. Você pode visualizar simultaneamente todos os seus calendários conectados, tanto criando pesquisas Doodle como participando delas. Isto reduz o incômodo de se alternar entre as aplicações.

Com o recurso de conexão de calendário do Doodle, tudo está em um só lugar, dando-lhe clareza e facilidade na organização de sua agenda

Comece agora a usar o Doodle para sua programação

Primeiro, inicie seu próprio convite de reunião e no primeiro passo inclua o nome da reunião, o local da reunião e as notas que quiser. No segundo passo, você pode ver seus calendários conectados à medida que adiciona opções de tempo ao seu convite de reunião. É melhor adicionar várias opções de tempo para dar a seus convidados ou participantes uma maior probabilidade de encontrar um horário para a reunião.

Durante o terceiro passo, você pode adicionar todos os tipos de grandes recursos para ajudá-lo a administrar suas reuniões de forma mais eficaz. Se você se inscrever no Doodle Professional você verá ainda mais opções disponíveis. Termine seu convite e envie-o a todos os seus participantes. Deixe-os escolher os horários que melhor se adaptam a seus horários e em ata você tem sua reunião nos livros!