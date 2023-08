De plus en plus de personnes se débarrassent de leurs agendas physiques et optent pour des calendriers en ligne gratuits, accessibles depuis leurs téléphones, tablettes et ordinateurs. Et c'est compréhensible. De nos jours, il est essentiel d'être en mesure d'effectuer la planification de réunions en ligne pour arriver à quelque chose. De multiples fournisseurs proposent des calendriers gratuits, souvent avec différentes fonctions et s'adaptant à différents objectifs. De nombreuses personnes se retrouvent à utiliser plusieurs plateformes pour organiser leur vie professionnelle, personnelle et sociale.

Quel que soit le calendrier que vous utilisez, vous pouvez facilement l'ajouter à Doodle grâce à la fonction de connexion de calendrier. Vous pouvez regrouper tous les meilleurs calendriers en ligne gratuits en un seul endroit, où vous pouvez voir d'un coup d'œil les engagements que vous avez et quand vous êtes libre. Avec Doodle, vous pouvez avoir une perspective plus large et planifier vos réunions de manière efficace. Commencez dès aujourd'hui et faites un sondage.

Comment utiliser les meilleurs calendriers en ligne gratuits avec Doodle

Doodle est également un excellent choix pour les utilisateurs qui utilisent déjà un logiciel de calendrier pour organiser leur vie professionnelle ou personnelle. Vous pouvez utiliser différentes applications de calendrier avec Doodle, telles que Google, Office 365, Outlook et iCal. Elles s'intègrent parfaitement pour une productivité accrue et une plus grande transparence lorsque vous essayez d'organiser des réunions.

Une fois que vous vous êtes inscrit pour un compte gratuit, vous pouvez connecter votre calendrier dans les paramètres de votre compte. Choisissez "compte" dans le menu déroulant en haut à droite de la page, puis sélectionnez "calendriers". Vous verrez vos options de connexion de calendrier ci-dessous. Il vous suffit de choisir l'une des options, puis d'ajouter vos coordonnées pour vous connecter à votre compte. Si vous n'utilisez pas Google ou Microsoft, vous pouvez ajouter un autre calendrier via le flux ICS.

Connecter votre calendrier est le moyen de tirer le meilleur parti de votre compte Doodle. Vous pouvez afficher simultanément tous vos calendriers connectés tout en créant des sondages Doodle et en y participant. Vous n'avez donc plus besoin de passer d'une application à l'autre.

Grâce à la fonction de connexion des calendriers de Doodle, tout est regroupé au même endroit, ce qui vous permet d'organiser votre emploi du temps avec clarté et facilité.

Commencez à utiliser Doodle pour votre planning dès maintenant.

Tout d'abord, lancez votre propre invitation à une réunion et, dans un premier temps, indiquez le nom de la réunion, le lieu de la réunion et les notes que vous souhaitez. Dans la deuxième étape, vous pouvez voir vos calendriers connectés lorsque vous ajoutez des options de temps à votre invitation à une réunion. Il est préférable d'ajouter plusieurs options de temps pour donner à vos invités ou participants une plus grande probabilité de trouver un moment pour se rencontrer.

Au cours de la troisième étape, vous pouvez ajouter toutes sortes de fonctionnalités pour vous aider à gérer vos réunions plus efficacement. Si vous vous abonnez à Doodle Professional, vous disposerez d'encore plus d'options. Terminez votre invitation et envoyez-la à tous vos participants. Laissez-les choisir l'heure qui convient le mieux à leur emploi du temps et, en quelques minutes, votre réunion est enregistrée.