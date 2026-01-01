Cada vez son más las personas que se deshacen de sus agendas físicas y se pasan a los calendarios gratuitos en línea, accesibles desde sus teléfonos, tabletas y ordenadores. Y también es comprensible. Ser capaz de llevar a cabo la programación de reuniones en línea es esencial para llegar a cualquier parte hoy en día. Múltiples proveedores ofrecen calendarios gratuitos, a menudo con distintas funciones y adaptados a diferentes propósitos. Muchas personas se encuentran utilizando múltiples plataformas para organizar su vida profesional, personal y social.

Sea cual sea el calendario que utilices, puedes añadirlo fácilmente a Doodle con la función de conexión de calendarios. Puedes consolidar todos los mejores calendarios online gratuitos en un solo lugar, donde podrás ver de un vistazo qué compromisos tienes y cuándo estás libre. Con Doodle, puedes tener una perspectiva más amplia y programar tus reuniones de forma eficaz. Empieza y haz una encuesta hoy mismo.

Crear una encuesta de grupo

Cómo utilizar los mejores calendarios en línea gratuitos con Doodle

Doodle también es una gran opción para los usuarios que ya utilizan software de calendario para organizar su vida profesional o personal. Puedes utilizar diferentes aplicaciones de calendario con Doodle como Google, Office 365, Outlook e iCal. Se integran a la perfección para aumentar la productividad y la transparencia cuando se trata de organizar reuniones.

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Una vez que te registres en una cuenta gratuita, podrás conectar tu calendario en la configuración de tu cuenta. Elige "cuenta" en el menú desplegable de la parte superior derecha de la página y, a continuación, selecciona "calendarios". A continuación verás las opciones de conexión del calendario. Sólo tienes que elegir una de las opciones y, a continuación, añadir tus datos para acceder a tu cuenta. Si no utilizas Google o Microsoft, puedes añadir otro calendario a través de ICS feed.

Conectar tu calendario es la forma de sacar el máximo partido a tu cuenta Doodle. Puedes ver simultáneamente todos tus calendarios conectados mientras creas encuestas Doodle y participas en ellas. Esto reduce la molestia de ir y venir entre aplicaciones.

Con la función de conexión de calendarios de Doodle, todo está en el mismo sitio, lo que te da claridad y facilidad a la hora de organizar tu agenda

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Empieza a usar Doodle para tu agenda ahora

En primer lugar, inicia tu propia invitación de reunión y en el primer paso incluye el nombre de la reunión, el lugar de la reunión y las notas que desees. En el segundo paso puedes ver tus calendarios conectados a medida que añades opciones de tiempo a tu invitación de reunión. Lo mejor es añadir varias opciones de hora para que tus invitados o participantes tengan más probabilidades de encontrar una hora para reunirse.

En el tercer paso puedes añadir todo tipo de funciones que te ayudarán a gestionar tus reuniones de forma más eficaz. Si te suscribes a Doodle Professional verás aún más opciones disponibles. Finaliza tu invitación y envíala a todos tus participantes. Deja que elijan las horas que mejor se adapten a sus agendas y, en cuestión de minutos, tendrás la reunión lista.