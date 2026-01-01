Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych terminarzy i przechodzi na bezpłatne kalendarze internetowe, dostępne na telefonach, tabletach i komputerach. I to jest całkiem zrozumiałe. Możliwość prowadzenia planowanie spotkań online w dzisiejszych czasach jest to niezbędne, aby cokolwiek osiągnąć. Wielu dostawców oferuje bezpłatne kalendarze, często wyposażone w różne funkcje i dostosowane do różnych celów. Wiele osób korzysta z kilku platform, aby zorganizować swoje życie zawodowe, prywatne i towarzyskie.

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Niezależnie od tego, z jakiego kalendarza korzystasz, możesz go łatwo dodać do serwisu Doodle dzięki funkcji synchronizacji kalendarzy. Możesz zgromadzić wszystkie najlepsze darmowe kalendarze internetowe w jednym miejscu, gdzie na pierwszy rzut oka zobaczysz, jakie masz zobowiązania i kiedy masz wolne. Dzięki Doodle zyskasz szerszą perspektywę i będziesz mógł efektywnie planować spotkania. Zacznij już teraz i utwórz ankietę dzisiaj.

Jak korzystać z najlepszych darmowych kalendarzy internetowych za pomocą serwisu Doodle

Doodle to również doskonały wybór dla użytkowników, którzy już korzystają z oprogramowania kalendarzowego do organizowania spraw służbowych lub prywatnych. Z Doodle można korzystać w połączeniu z różnymi aplikacjami kalendarzowymi, takimi jak Google, Office 365, Outlook i iCal. Aplikacje te płynnie się integrują, co pozwala zwiększyć wydajność i zapewnić większą przejrzystość podczas organizowania spotkań.

Po założeniu darmowego konta możesz podłączyć swój kalendarz w ustawieniach konta. Wybierz opcję „Konto” z menu rozwijanego w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz „Kalendarze”. Poniżej zobaczysz opcje podłączenia kalendarza. Wystarczy wybrać jedną z opcji, a następnie podać dane logowania do swojego konta. Jeśli nie korzystasz z usług Google ani Microsoft, możesz dodać inny kalendarz za pomocą pliku ICS.

Połączenie kalendarza to sposób na maksymalne wykorzystanie możliwości konta Doodle. Możesz jednocześnie przeglądać wszystkie połączone kalendarze, zarówno podczas tworzenia ankiet w Doodle, jak i uczestniczenia w nich. Pozwala to uniknąć kłopotliwego przełączania się między aplikacjami.

Dzięki funkcji synchronizacji kalendarza w aplikacji Doodle wszystko znajduje się w jednym miejscu, co zapewnia przejrzystość i wygodę podczas planowania harmonogramu.

Zacznij już teraz korzystać z serwisu Doodle do planowania spotkań

Najpierw utwórz własne zaproszenie na spotkanie i w pierwszym kroku podaj nazwę spotkania, miejsce spotkania oraz dowolne uwagi. W drugim kroku, dodając opcje czasowe do zaproszenia na spotkanie, możesz zobaczyć połączone kalendarze. Najlepiej jest dodać kilka opcji czasowych, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że goście lub uczestnicy znajdą dogodny termin na spotkanie.

W trzecim kroku możesz dodać różne przydatne funkcje, które pomogą Ci skuteczniej zarządzać spotkaniami. Jeśli wykupisz subskrypcję Doodle Professional zobaczysz jeszcze więcej dostępnych opcji. Dokończ tworzenie zaproszenia i wyślij je do wszystkich uczestników. Pozwól im wybrać terminy, które najlepiej pasują do ich harmonogramów, a w ciągu kilku minut spotkanie zostanie zaplanowane.