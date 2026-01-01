Allt fler människor slänger sina fysiska almanackor och går över till kostnadsfria onlinekalendrar som de kan komma åt via sina mobiler, surfplattor och datorer. Och det är förståeligt. Att kunna sköta bokning av möten online är nödvändigt för att komma någonstans nuförtiden. Flera leverantörer erbjuder kostnadsfria kalendrar, ofta med olika funktioner och anpassade för olika ändamål. Många använder flera olika plattformar för att organisera sitt yrkesliv, privatliv och sociala liv.

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Oavsett vilken kalender du använder kan du enkelt lägga till den i Doodle med funktionen för kalenderanslutning. Du kan samla alla de bästa kostnadsfria onlinekalendrarna på ett och samma ställe, där du med ett ögonkast kan se vilka åtaganden du har och när du är ledig. Med Doodle får du ett bredare perspektiv och kan planera dina möten på ett effektivt sätt. Kom igång och skapa en omröstning idag.

Så här använder du de bästa kostnadsfria onlinekalendrarna med Doodle

Doodle är också ett utmärkt val för användare som redan använder kalenderprogram för att organisera sitt arbete eller privatliv. Du kan använda olika kalenderprogram tillsammans med Doodle, till exempel Google, Office 365, Outlook och iCal. De integreras smidigt, vilket ger ökad produktivitet och bättre översikt när du ska organisera möten.

När du har skapat ett gratis konto kan du koppla in din kalender i dina kontoinställningar. Välj ”Konto” i rullgardinsmenyn längst upp till höger på sidan och välj sedan ”Kalendrar”. Där ser du alternativen för att koppla in din kalender. Välj bara ett av alternativen och ange sedan dina uppgifter för att logga in på ditt konto. Om du inte använder Google eller Microsoft kan du lägga till en annan kalender via ICS-flöde.

Genom att koppla ihop din kalender kan du få ut mesta möjliga av ditt Doodle-konto. Du kan se alla dina kopplade kalendrar samtidigt, både när du skapar Doodle-omröstningar och när du deltar i dem. Detta sparar dig besväret med att växla fram och tillbaka mellan olika program.

Med Doodles kalenderintegrering finns allt samlat på ett ställe, vilket gör det enkelt och överskådligt att planera din tid.

Börja använda Doodle för din schemaläggning redan nu

Börja med att skapa din egen mötesinbjudan och ange i det första steget mötets namn, mötesplatsen och eventuella anteckningar. I det andra steget kan du se dina anslutna kalendrar när du lägger till tidsalternativ i din mötesinbjudan. Det är bäst att lägga till flera tidsalternativ för att öka sannolikheten att dina gäster eller deltagare hittar en tid som passar.

I steg tre kan du lägga till alla möjliga smarta funktioner som hjälper dig att hantera dina möten mer effektivt. Om du prenumererar på Doodle Professional Då kommer du att se ännu fler alternativ. Slutför din inbjudan och skicka ut den till alla deltagare. Låt dem välja de tider som passar bäst i deras scheman, och på några minuter är mötet bokat.