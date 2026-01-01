बढ़ती संख्या में लोग अपनी भौतिक डायरियों को फेंक रहे हैं और अपने फोन, टैबलेट और कंप्यूटर से सुलभ मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडर अपना रहे हैं। और यह भी समझ में आता है। करने में सक्षम होना ऑनलाइन बैठक अनुसूचीकरण आजकल कहीं भी पहुँचने के लिए यह आवश्यक है। कई प्रदाता मुफ्त कैलेंडर प्रदान करते हैं, जो अक्सर विभिन्न कार्यक्षमताओं के साथ आते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। कई लोग अपनी पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कई प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं।

आप जो भी कैलेंडर उपयोग करते हैं, आप उसे कैलेंडर कनेक्ट फीचर के साथ आसानी से Doodle में जोड़ सकते हैं। आप सभी बेहतरीन मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडरों को एक ही जगह पर समेकित कर सकते हैं, जहाँ आप एक नज़र में देख सकते हैं कि आपकी कौन-कौन सी प्रतिबद्धताएँ हैं और आप कब फ्री हैं। Doodle के साथ, आप व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बैठकों को प्रभावी ढंग से शेड्यूल कर सकते हैं। शुरू करें और एक सर्वेक्षण बनाएं आज।

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Doodle के साथ सर्वश्रेष्ठ मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडर का उपयोग कैसे करें

Doodle उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है जो पहले से ही अपने व्यवसाय या निजी जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। आप Doodle के साथ Google, Office 365, Outlook और iCal जैसी विभिन्न कैलेंडर एप्लिकेशनों का उपयोग कर सकते हैं। ये बैठकें आयोजित करने के प्रयास में उत्पादकता बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहजता से एकीकृत हो जाते हैं।

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एक बार जब आप मुफ्त खाते के लिए साइन अप कर लेते हैं, तो आप अपनी खाता सेटिंग्स में अपना कैलेंडर जोड़ सकते हैं। पेज के ऊपरी दाईं ओर ड्रॉपडाउन मेनू से 'खाता' चुनें और फिर 'कैलेंडर' चुनें। नीचे आपको कैलेंडर कनेक्शन के विकल्प दिखाई देंगे। बस किसी एक विकल्प का चयन करें और फिर अपने खाते में साइन इन करने के लिए अपनी जानकारी भरें। यदि आप Google या Microsoft का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप ICS फ़ीड के माध्यम से कोई अन्य कैलेंडर जोड़ सकते हैं।

अपने कैलेंडर को कनेक्ट करना आपके Doodle खाते का अधिकतम लाभ उठाने का तरीका है। आप Doodle पोल बनाने और उनमें भाग लेने दोनों के दौरान एक साथ अपने सभी कनेक्टेड कैलेंडर्स देख सकते हैं। इससे विभिन्न ऐप्स के बीच बार-बार स्विच करने की झंझट कम हो जाती है।

Doodle की कैलेंडर कनेक्शन सुविधा के साथ, सब कुछ एक ही जगह पर होता है, जिससे आपके शेड्यूल को व्यवस्थित करने में स्पष्टता और सहजता मिलती है।

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अभी अपने शेड्यूलिंग के लिए Doodle का उपयोग करना शुरू करें

सबसे पहले, अपना मीटिंग निमंत्रण शुरू करें और पहले चरण में मीटिंग का नाम, मीटिंग का स्थान, और जो भी नोट्स आप चाहें शामिल करें। दूसरे चरण में, जब आप अपनी मीटिंग निमंत्रण में समय विकल्प जोड़ते हैं, तो आप अपने जुड़े कैलेंडर देख सकते हैं। अपने मेहमानों या प्रतिभागियों को मिलने का समय खोजने की अधिक संभावना देने के लिए कई समय विकल्प जोड़ना सबसे अच्छा है।

तीसरे चरण के दौरान आप अपनी बैठकों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद के लिए सभी प्रकार की बेहतरीन सुविधाएँ जोड़ सकते हैं। यदि आप सदस्यता लेते हैं Doodle Professional आपको और भी अधिक विकल्प दिखाई देंगे। अपना निमंत्रण पूरा करें और इसे अपने सभी प्रतिभागियों को भेजें। उन्हें उनके अनुकूल समय चुनने दें और मिनटों में आपकी मीटिंग तय हो जाएगी।