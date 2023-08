Sempre più persone gettano via le agende fisiche e passano a calendari online gratuiti, accessibili da telefoni, tablet e computer. Ed è anche comprensibile. Essere in grado di effettuare meeting scheduling online è essenziale per andare ovunque al giorno d'oggi. Numerosi fornitori offrono calendari gratuiti, spesso con funzioni diverse e adatti a scopi diversi. Molte persone si trovano a utilizzare più piattaforme per organizzare la propria vita professionale, personale e sociale.

Come utilizzare i migliori calendari online gratuiti con Doodle

Doodle è un'ottima scelta anche per gli utenti che già utilizzano un software di calendario per organizzare la propria vita professionale o personale. È possibile utilizzare diverse applicazioni di calendario con Doodle, come Google, Office 365, Outlook e iCal. Si integrano perfettamente per aumentare la produttività e la trasparenza nell'organizzazione delle riunioni.

Una volta registrato un account gratuito, è possibile collegare il calendario nelle impostazioni dell'account. Scegliete "account" dal menu a tendina in alto a destra della pagina e poi selezionate "calendari". Di seguito vengono visualizzate le opzioni di connessione al calendario. Scegliete una delle opzioni e aggiungete i vostri dati per accedere al vostro account. Se non si utilizzano Google o Microsoft, è possibile aggiungere un altro calendario tramite il feed ICS.

Collegare il vostro calendario è il modo per ottenere il massimo dal vostro account Doodle. È possibile visualizzare contemporaneamente tutti i calendari collegati, sia per creare sondaggi Doodle che per parteciparvi. In questo modo si riduce la seccatura di passare da un'applicazione all'altra.

Innanzitutto, avviate il vostro invito a una riunione e nella prima fase includete il nome della riunione, il luogo in cui si terrà e le note che desiderate. Nella seconda fase è possibile vedere i calendari collegati mentre si aggiungono opzioni di orario all'invito alla riunione. È meglio aggiungere diverse opzioni di orario per dare ai vostri ospiti o partecipanti una maggiore probabilità di trovare un orario per incontrarsi.

Durante la terza fase è possibile aggiungere un gran numero di funzioni che aiutano a gestire le riunioni in modo più efficace. Se vi abbonate a Doodle Professional avrete a disposizione ancora più opzioni. Completate l'invito e inviatelo a tutti i partecipanti. Lasciate che scelgano l'orario più adatto ai loro programmi e in pochi minuti la riunione sarà pronta!