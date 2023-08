Immer mehr Menschen werfen ihren physischen Terminkalender weg und wechseln zu kostenlosen Online-Kalendern, auf die sie über ihr Handy, Tablet oder ihren Computer zugreifen können. Und das ist auch verständlich. Die Möglichkeit, Besprechungsplanung online durchzuführen, ist heutzutage unerlässlich, um weiterzukommen. Mehrere Anbieter bieten kostenlose Kalender an, oft mit unterschiedlichen Funktionen und für unterschiedliche Zwecke. Viele Menschen nutzen mehrere Plattformen, um ihr berufliches, privates und soziales Leben zu organisieren.

Welchen Kalender Sie auch immer verwenden, Sie können ihn mit der Funktion "Kalender verbinden" einfach zu Doodle hinzufügen. Sie können die besten kostenlosen Online-Kalender an einem Ort zusammenfassen, wo Sie auf einen Blick sehen können, welche Verpflichtungen Sie haben und wann Sie frei sind. Mit Doodle haben Sie einen größeren Überblick und können Ihre Termine effektiv planen. Legen Sie los und machen Sie eine Umfrage noch heute.

Wie man die besten kostenlosen Online-Kalender mit Doodle nutzt

Doodle ist auch eine gute Wahl für Benutzer, die bereits eine Kalendersoftware verwenden, um ihr Geschäfts- oder Privatleben zu organisieren. Sie können mit Doodle verschiedene Kalenderanwendungen wie Google, Office 365, Outlook und iCal nutzen. Sie lassen sich nahtlos integrieren, um die Produktivität zu steigern und die Transparenz bei der Organisation von Meetings zu erhöhen.

Sobald Sie sich für ein kostenloses Konto angemeldet haben, können Sie Ihren Kalender in Ihren Kontoeinstellungen verknüpfen. Wählen Sie "Konto" aus dem Dropdown-Menü oben rechts auf der Seite und wählen Sie dann "Kalender". Unten sehen Sie Ihre Optionen für die Kalenderverbindung. Wählen Sie einfach eine der Optionen aus und fügen Sie dann Ihre Daten hinzu, um sich bei Ihrem Konto anzumelden. Wenn Sie weder Google noch Microsoft verwenden, können Sie einen anderen Kalender über den ICS-Feed hinzufügen.

Wenn Sie Ihren Kalender verbinden, können Sie Ihr Doodle-Konto optimal nutzen. Sie können alle Ihre verbundenen Kalender gleichzeitig sehen, während Sie Doodle-Umfragen erstellen und an ihnen teilnehmen. Dies erspart Ihnen das lästige Hin- und Herwechseln zwischen den Anwendungen.

Mit der Doodle-Kalenderverknüpfung haben Sie alles an einem Ort und können Ihren Terminkalender einfach und übersichtlich organisieren.

Starten Sie zunächst Ihre eigene Einladung zu einem Meeting und geben Sie im ersten Schritt den Namen des Meetings, den Ort des Meetings und beliebige Notizen an. Im zweiten Schritt können Sie Ihre verknüpften Kalender sehen, während Sie Zeitoptionen zu Ihrer Einladung hinzufügen. Am besten fügen Sie mehrere Zeitoptionen hinzu, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Ihre Gäste oder Teilnehmer einen Termin für das Treffen finden.

Im dritten Schritt können Sie alle möglichen Funktionen hinzufügen, die Ihnen helfen, Ihre Meetings effektiver zu verwalten. Wenn Sie sich bei Doodle Professional anmelden, stehen Ihnen noch mehr Optionen zur Verfügung. Stellen Sie Ihre Einladung fertig und senden Sie sie an alle Teilnehmer. Lassen Sie sie die Zeiten wählen, die am besten in ihren Zeitplan passen, und in wenigen Minuten haben Sie Ihr Meeting im Kasten!