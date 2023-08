Et stigende antal mennesker smider deres fysiske kalendere ud og skifter til gratis onlinekalendere, som de kan få adgang til fra deres telefoner, tablets og computere. Og det er også forståeligt. Det er vigtigt at kunne foretage mødeplanlægning online for at komme nogen vegne i dag. Flere udbydere tilbyder gratis kalendere, ofte med forskellige funktioner og passer til forskellige formål. Mange mennesker finder sig selv i at bruge flere platforme til at organisere deres professionelle, personlige og sociale liv.

Uanset hvilken kalender du bruger, kan du nemt tilføje den til Doodle med kalenderforbindelsesfunktionen. Du kan konsolidere alle de bedste gratis onlinekalendere på ét sted, hvor du med et enkelt blik kan se, hvilke forpligtelser du har, og hvornår du har fri. Med Doodle kan du få et bredere perspektiv og planlægge dine møder effektivt. Kom i gang, og lav en afstemning i dag.

Sådan bruger du de bedste gratis onlinekalendere med Doodle

Doodle er også et godt valg for brugere, der allerede bruger kalendersoftware til at organisere deres forretningsliv eller privatliv. Du kan bruge forskellige kalenderprogrammer med Doodle, såsom Google, Office 365, Outlook og iCal. De integreres problemfrit for øget produktivitet og større gennemsigtighed, når du forsøger at organisere møder.

Når du tilmelder dig en gratis konto, kan du forbinde din kalender i dine kontoindstillinger. Vælg "konto" i dropdown-menuen øverst til højre på siden, og vælg derefter "kalendere". Du kan se dine muligheder for kalendertilslutning nedenfor. Du skal blot vælge en af mulighederne og derefter tilføje dine oplysninger for at logge på din konto. Hvis du ikke bruger Google eller Microsoft, kan du tilføje en anden kalender via ICS-feed.

Ved at forbinde din kalender får du mest muligt ud af din Doodle-konto. Du kan samtidig se alle dine tilsluttede kalendere, mens du både opretter Doodle-afstemninger og deltager i dem. Dette mindsker besværet med at skifte frem og tilbage mellem programmer.

Med Doodles kalenderforbindelsesfunktion er alt samlet ét sted, hvilket giver dig klarhed og lethed, når du organiserer din tidsplan.

Start først din egen mødeinvitation, og på det første trin skal du inkludere navnet på mødet, mødested og eventuelle noter, som du ønsker. På det andet trin kan du se dine tilsluttede kalendere, når du tilføjer tidsmuligheder til din mødeinvitation. Det er bedst at tilføje flere tidsmuligheder for at give dine gæster eller deltagere større sandsynlighed for at finde et tidspunkt at mødes på.

I trin tre kan du tilføje alle mulige fantastiske funktioner, der kan hjælpe dig med at styre dine møder mere effektivt. Hvis du abonnerer på Doodle Professional, får du endnu flere muligheder. Færdiggør din invitation, og send den ud til alle dine deltagere. Lad dem vælge de tidspunkter, der passer bedst til deres tidsplaner, og på få minutter har du dit møde i bøgerne.