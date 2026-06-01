Din dag som en följd av handlingar, inte som en kalender full av upptagna tider

Day Flow visar din tid som en sammanhängande tidslinje: möten, uppgifter och buffertintervaller i en och samma vy. Kontextrelaterade åtgärder visas direkt i flödet. Du vet alltid vad som står på tur och hur mycket tid du har på dig.