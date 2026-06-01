Människan i centrum. Med stöd av AI.
Möt din Partner in Time
Doodle kopplar samman ditt teams kalendrar, samordnar möten automatiskt och ser till att dina medarbetare får den tid de behöver för att kunna prestera på topp.
Du bestämmer vad du vill göra. Doodle sköter resten.
Synkronisera era kalendrar
Doodle fungerar i Outlook, Google och Apple. En samlad översikt över ditt teams tidsanvändning. Inga luckor, inga dubbelbokningar.
Berätta för oss hur du arbetar
Ställ in dina fokusperioder, mötesbegränsningar och buffertid. Doodle lär sig din rytm och respekterar den. För dig och alla i ditt team.
Vi ska skapa och hitta tid åt dig
Möten ordnas på några sekunder. Inkommande förfrågningar hamnar hos rätt person. Du kan behålla ditt fokus. Du ägnar din tid åt att arbeta, inte åt att organisera.
Ju mer ditt team använder Doodle, desto smidigare blir samordningen.
FUNKTIONER
Så här fungerar det
Ett enda tillgänglighetslager för alla kalendrar som ditt team använder
Doodle sammanför upptagen-signalerna från alla kalendrar och tillämpar dina sekretessregler utöver detta. Är du upptagen i någon kalender betyder det att du är upptagen överallt. Ingen ytterligare konfiguration behövs efter installationen.
Din dag som en följd av handlingar, inte som en kalender full av upptagna tider
Day Flow visar din tid som en sammanhängande tidslinje: möten, uppgifter och buffertintervaller i en och samma vy. Kontextrelaterade åtgärder visas direkt i flödet. Du vet alltid vad som står på tur och hur mycket tid du har på dig.
Dela din tillgänglighet med ett enda klick
Doodle skapar din personliga Booking Page redan vid registreringen. Ingen konfiguration krävs. Sidan visar din tillgänglighet i realtid, anpassar sig efter alla dina kalendrar och är redo att delas redan från första dagen.
Inkommande möten fördelas på ett rättvist sätt. Ingen manuell samordning krävs
På sidorna för teambokning fördelas möten automatiskt mellan de teammedlemmar som är berättigade. Den som senast tilldelades ett möte får nästa. Avbokade möten räknas inte in i turordningen. Administratörerna ställer in reglerna en gång. Därefter sköter…
Schemaläggs i sekunder, inte trådar
Ange deltagare och tidslängd. Doodle hittar det bästa gemensamma tidsfönstret och bokar det med ett enda klick. Om ingen tid är ledig skapas automatiskt en Group Poll.
Nå enighet utan e-postkedjan
Group Polls make it possible for participants to vote on proposed times asynchronously. It works across different tools, organisations, and time zones. Share a link. Get a response.
Din kalender med ett immunsystem
Ställ in dina mötestider, buffertintervall och dagliga gränser en gång. Doodle ser automatiskt till att de följs. När någon försöker boka under en skyddad tid tar systemet hand om det. Du behöver inte göra det själv.
Skapa kontakter och samverka med människor inom hela organisationen
Hitta och ta kontakt med vem som helst i din organisation på nolltid. Filtrera efter roll och plats och ta kontakt direkt via direktmeddelande eller videosamtal.
Vanliga frågor
Hur lång tid tar installationen?
De flesta team är igång på mindre än 15 minuter. Koppla in din kalender, ställ in dina inställningar och dela din Booking Page. Ingen IT-hjälp krävs för enskilda användare och team.
Kan medlemmarna i mitt team se varandras kalenderuppgifter?
Nej. Doodle ser endast information om tillgänglighet, inte detaljer om händelserna. Ditt team ser när någon är ledig eller upptagen. Vad händelsen handlar om förblir privat. Du styr synlighetsinställningarna för varje kalender som du kopplar samman.
Vad betyder egentligen ”automatiskt”? Är det Doodle som fattar beslut åt mig?
Doodle följer de regler du ställer in. Begränsningar för mötesfrekvens, fokusperioder, buffertzoner – du definierar dem, och Doodle ser till att de följs. Inget bokas in eller avvisas utan en regel som du har godkänt. Du har alltid kontrollen.
Vad händer när det inte finns någon ömsesidig tillgänglighet?
När systemet inte kan hitta en tid som passar alla skapar det automatiskt en Group Poll så att deltagarna kan rösta fram det bästa alternativet. Inget fastnar.
Vilka administratörsfunktioner finns tillgängliga för företagsteam?
Företagsadministratörer kan hantera teammedlemskap, ställa in schemaläggningsregler för hela organisationen, granska arbetsbelastningsfördelningen och konfigurera SSO. Fullständig dokumentation för administratörer finns tillgänglig på begäran.