Dags att bygga, inte att samordna
Samordningskostnaderna belastar dina teknikteam mer än du tror. Byt av arbetsuppgifter, försenade beslut och splittrad uppmärksamhet ackumuleras inom alla funktioner. Doodle eliminerar dessa kostnader automatiskt så att dina team kan fortsätta arbeta med…
Förtroende från ledande organisationer i över 90 länder
6,9 timmar
Den skyddade fokus-tiden per lag och vecka
64 %
I genomsnitt färre kontextbyten
3,8
Av den återvunna övertiden per vecka
2.4
Färre onödiga möten per vecka
UTMANINGEN
Vi förstår de utmaningar som teknikföretag står inför
När teamen växer och spänner över olika funktioner, tidszoner och verktyg, ackumuleras kostnaden för dåligt planerad tid i det tysta tills den tar sig uttryck i missade deadlines och utbrända team.
Funktionsöverskridande leverans i stor skala
Matrixorganisationer kräver snabb samordning mellan produkt-, teknik-, säkerhets- och marknadsföringsavdelningarna. Spridd tillgänglighet och fram-och-tillbaka-koordinering bromsar granskningar, beslut och överlämningar. De rätta personerna är aldrig på…
Snabb samordning av kunder, samarbetspartner och rekrytering
Kundkontakter, överlämningar till samarbetspartners och anställningssamtal bygger alla på momentum. Manuell samordning bromsar framstegen precis vid fel tillfälle, vilket gör att intresse från potentiella kunder leder till förseningar, ombokningar och av…
Kapacitetsbegränsningar för byggare och ledare
Möten och arbetsbelastning splittrar arbetsdagen, minskar koncentrationsförmågan och ökar behovet av att byta sammanhang. Teamen har svårt att koppla samman prioriteringar, uppgifter och tid. Genomförandet blir reaktivt. Det arbete som driver utvecklings…
Digital komplexitet och förväntningar på styrning
Ett stort antal verktyg, inkonsekventa arbetsrutiner inom teamen och ad hoc-processer leder till en oöverskådlig situation som förvärras i takt med att organisationerna växer. När samordningen saknar struktur blir godkännandeprocesserna långsamma, styrni…
VÅR LÖSNING
När tidsplaneringen är väl genomtänkt presterar teamen bättre
I teknikföretag behöver matristeam snabbt komma överens. När teamen växer över olika funktioner, tidszoner och verktyg ökar kostnaden för dåligt planerad tid i det tysta. Antalet stand-up-möten ökar. Kontextbytena hopar sig. Det arbete som driver roadmap…
Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt
Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.
RESULTAT
Doodle för Teknik
Öka beslutstakten och leveranshastigheten
Minska den tid det tar att samla rätt personer för granskningar, problemlösning och beslut om lansering. Standardiserad samordning minskar friktionen mellan team och tidszoner, så att leveransen fortsätter i den takt som roadmapen kräver.
Förbättra responsen gentemot kunderna och drivkraften i marknadsintroduktionen
Gör det enklare för potentiella kunder, befintliga kunder, samarbetspartner och kandidater att boka tid, vilket minskar förseningar och avhopp. Snabbare mötesbokning främjar konvertering i säljprocessen, förnyelser, implementeringar och eskaleringar.
Frigör kapacitet och bevara koncentrationen
Minska samordningsarbetet så att teamen får mer tid över för fördjupat arbete och genomförande. Bättre planering och snabbare samordning minskar behovet av att byta sammanhang och antalet möten. Utvecklarna får tillbaka den ostörda tid som faktiskt drive…
Utvecklad för alla roller inom teknikbranschen
Tiden ser olika ut beroende på vilken roll du har. Doodle skapar tydlighet och ger dig kontroll i hela organisationen.
Grundare och ledningsgrupper
Se till att du har tid för strategiskt tänkande. Var tillgänglig för investerare, viktiga kunder och din ledningsgrupp. Dina planer skyddas mot den som bokar först.
Ledare och team inom teknikområdet
Minska antalet möten inom hela er teknikorganisation. Skydda möjligheten till koncentrerat arbete på teamnivå. Se till att sprintåtagandena utgår från hur era medarbetare faktiskt arbetar. Doodle lär sig när ert team presterar som bäst och ser till att d…
Produktchefer
Samordna granskningar av utvecklingsplanen, samordning med intressenterna och sprintplanering utan det fram-och-tillbaka-snack som bromsar upp allt. Ditt teams arbetsrytm förblir oförändrad även när prioriteringarna förändras.
Intäkts- och säljteam
Boka upptäcktsamtal så fort intresset är uppe. Fördela inkommande möten rättvist mellan teammedlemmarna. Lägg din energi på själva samtalet, inte på att ordna det.
Talang- och personalavdelningarna
Se till att kandidaterna går igenom intervjupanelerna snabbare. Fördela samordningsarbetet rättvist mellan intervjugrupperna. Se till att upplevelsen blir smidig för båda parter i processen.