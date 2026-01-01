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Nästa fantastiska duo: Doodle och dina favoritappar

Uppnå mer tillsammans, utan extra administration. Doodle integreras smidigt med dina favoritappar och favoritverktyg.

Prova gratis Inget kreditkort behövs

De här verktygen är Doodles bästa lagkamrater

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    Google Calendar

    Få en tydlig överblick över din dag och synkronisera alla dina händelser automatiskt. 

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    Google Meet

    Lägg automatiskt till videolänkar i virtuella möten som du schemalägger med Doodle.

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    Microsoft Teams

    Skapa möteslänkar automatiskt och gör det enklare att boka möten.

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    Zoom

    Lägg automatiskt till Zoom-videolänkar i virtuella möten som du schemalägger med Doodle.

FUNKTIONER

Alla dina verktyg fungerar tillsammans

  • Redo för distansmöten

    Koppla ihop Doodle med Zoom, Google Meet eller Webex och lägg automatiskt till länkar till videomöten i varje evenemang.

  • Känn dig trygg med professionell fakturering

    Med betalningar som drivs av Stripe kan du kräva att kunderna betalar för att boka tid hos dig, på ett sätt som är säkert, tillförlitligt och tillgängligt för dem.

  • Automatisera din schemaläggning

    Koppla Doodle till Zapier och bygg ditt eget arbetsflöde med fler än 3 000 anslutna appar.

Koppla ihop dina verktyg och dina kollegor

Skapa förutsättningar för att lyckas.

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