Nästa fantastiska duo: Doodle och dina favoritappar
Uppnå mer tillsammans, utan extra administration. Doodle integreras smidigt med dina favoritappar och favoritverktyg.
De här verktygen är Doodles bästa lagkamrater
Google Calendar
Få en tydlig överblick över din dag och synkronisera alla dina händelser automatiskt.
Google Meet
Lägg automatiskt till videolänkar i virtuella möten som du schemalägger med Doodle.
Microsoft Teams
Skapa möteslänkar automatiskt och gör det enklare att boka möten.
Zoom
Lägg automatiskt till Zoom-videolänkar i virtuella möten som du schemalägger med Doodle.
FUNKTIONER
Alla dina verktyg fungerar tillsammans
Redo för distansmöten
Koppla ihop Doodle med Zoom, Google Meet eller Webex och lägg automatiskt till länkar till videomöten i varje evenemang.
Känn dig trygg med professionell fakturering
Med betalningar som drivs av Stripe kan du kräva att kunderna betalar för att boka tid hos dig, på ett sätt som är säkert, tillförlitligt och tillgängligt för dem.
Automatisera din schemaläggning
Koppla Doodle till Zapier och bygg ditt eget arbetsflöde med fler än 3 000 anslutna appar.
Koppla ihop dina verktyg och dina kollegor
Skapa förutsättningar för att lyckas.