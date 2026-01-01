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Din partner i tiden

146 miljoner människor – och antalet växer – använder Doodle för att planera sin tid

  • 30 miljoner

    månatliga användare

  • 78 000

    möten som samordnas dagligen

  • 70 000 +

    Företag förlitar sig på Doodle

Vem vi är

Doodle ger yrkesverksamma kontroll över sin dag, samordnar team kring det som är viktigast och gör det möjligt för organisationer att samordna sig smidigt. Vi skapar tid som inte fanns tidigare, hjälper dig att anpassa din dag efterhand som den utvecklas…

Våra värderingar

  • Radikal excellens

    Framgång är inte perfektionism – det är det obevekliga sökandet efter lösningar som är så eleganta att de känns oundvikliga.

  • Fullständig äganderätt i en hierarkifri zon

    Vi organiserar oss utifrån problem, inte ståndpunkter.

  • Mänsklig rytm i allt

    Vi utvecklar programvara. Vi skapar tid.

Doodle har som mål att skapa tydlighet, kontroll och lugn i hur världen upplever tiden.

Vi anser att tiden är den enda verkligt begränsade resursen som människan förfogar över. Allt vi skapar börjar med en avsikt, som förvandlar det vi hade tänkt göra till det som faktiskt händer.

Ledarskap

Från en idé i ett studentrum till en global kategori

Doodles blygsamma början i ett schweiziskt studentrum tog sin utgångspunkt i en enkel idé: det måste finnas ett bättre sätt att samla en studiegrupp. 18 år och över 350 miljoner möten senare stöder Doodle organisationer av alla storlekar, från universitet och sjukvårdssystem till globala företag. Möt ledarna som för denna tradition vidare.

  • Christian

    Christian Fielitz

    Verkställande direktör

  • Matteo Carli

    Matteo Carli

    Produktchef

  • Michael Thomas

    Michael Thomas

    Operativ chef

  • Alan Spark

    Alan Spark

    Chef för data och AI

  • Frédéric Radwanski

    Frédéric Radwanski

    Ekonomichef

  • Jessie Lajoie

    Jessie Lajoie

    Personaldirektör

Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt

Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.

Security SOC
Security GDPR
Security CCPA
Security Cyber
Security HIPAA

This is Doodle This is Time For all Time

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