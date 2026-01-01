Din partner i tiden
146 miljoner människor – och antalet växer – använder Doodle för att planera sin tid
30 miljoner
månatliga användare
78 000
möten som samordnas dagligen
70 000 +
Företag förlitar sig på Doodle
Vem vi är
Doodle ger yrkesverksamma kontroll över sin dag, samordnar team kring det som är viktigast och gör det möjligt för organisationer att samordna sig smidigt. Vi skapar tid som inte fanns tidigare, hjälper dig att anpassa din dag efterhand som den utvecklas…
Våra värderingar
Radikal excellens
Framgång är inte perfektionism – det är det obevekliga sökandet efter lösningar som är så eleganta att de känns oundvikliga.
Fullständig äganderätt i en hierarkifri zon
Vi organiserar oss utifrån problem, inte ståndpunkter.
Mänsklig rytm i allt
Vi utvecklar programvara. Vi skapar tid.
Doodle har som mål att skapa tydlighet, kontroll och lugn i hur världen upplever tiden.
Vi anser att tiden är den enda verkligt begränsade resursen som människan förfogar över. Allt vi skapar börjar med en avsikt, som förvandlar det vi hade tänkt göra till det som faktiskt händer.
Ledarskap
Från en idé i ett studentrum till en global kategori
Doodles blygsamma början i ett schweiziskt studentrum tog sin utgångspunkt i en enkel idé: det måste finnas ett bättre sätt att samla en studiegrupp. 18 år och över 350 miljoner möten senare stöder Doodle organisationer av alla storlekar, från universitet och sjukvårdssystem till globala företag. Möt ledarna som för denna tradition vidare.
Matteo Carli
Produktchef
Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt
Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.