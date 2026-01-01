Koordynacja działań niepodlegających rozliczeniu obniża wskaźniki wykorzystania

Konsultanci, prawnicy i doradcy poświęcają sporo czasu na zadania administracyjne związane z planowaniem, których nie można rozliczyć z żadnym klientem. Te koszty ogólne kumulują się w odniesieniu do każdej osoby w firmie i mają bezpośredni wpływ na wska…