Więcej czasu Twojego zespołu na pracę dla klientów. Mniej na wszystko inne.
Firmy świadczące usługi profesjonalne tracą co roku tysiące godzin na czynności koordynacyjne, które nigdy nie pojawiają się w kartach ewidencji czasu pracy. Doodle działa w tle, automatycznie eliminując te straty, dzięki czemu potencjał Twojego zespołu…
Cieszy się zaufaniem wiodących firm w ponad 90 krajach
8,1 godziny
Czas przeznaczony na skupienie się, przydzielony każdej drużynie w każdym tygodniu
70%
Średnio mniej przełączeń kontekstu
4,8 godziny
Liczba godzin nadliczbowych odzyskanych w ciągu tygodnia
2,9
Mniej zbędnych spotkań w tygodniu
WYZWANIE
Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją firmy świadczące usługi profesjonalne
W branży, w której produktem jest czas, każda godzina stracona na koordynację to przychód, który nigdy nie zostanie zaksięgowany.
Koordynacja działań niepodlegających rozliczeniu obniża wskaźniki wykorzystania
Konsultanci, prawnicy i doradcy poświęcają sporo czasu na zadania administracyjne związane z planowaniem, których nie można rozliczyć z żadnym klientem. Te koszty ogólne kumulują się w odniesieniu do każdej osoby w firmie i mają bezpośredni wpływ na wska…
Opóźnienie w rozpoczęciu projektu, które powoduje opóźnienie ujęcia przychodów
Ręczna koordynacja działań między wewnętrznymi ekspertami a klientami zewnętrznymi powoduje kilkudniowe opóźnienia przed rozpoczęciem projektów. Każdy dzień opóźnienia to dzień, w którym rozliczenie przychodów zostaje przesunięte na następny miesiąc.
Niewykorzystana pojemność wynikająca z nieefektywnej rezerwacji
Luki w kalendarzach konsultantów i doradców wynikające z problemów z planowaniem stanowią zasoby, za które firma płaci, ale których nie wykorzystuje. Przychodzące zgłoszenia, które nie trafiają wystarczająco szybko do właściwej osoby, stają się straconym…
Odpływ klientów spowodowany utrudnieniami w planowaniu terminów
W fazie rozpoznania i wdrażania powolna koordynacja wywiera złe pierwsze wrażenie. Trudności w ustalaniu terminów prowadzą do rezygnacji klientów właśnie w momencie, gdy relacje z nimi są najbardziej kruche.
NASZE ROZWIĄZANIE
Czas poświęcony na realizację prestiżowych projektów dla klientów
Przeplanowywanie rozmów z klientami, dostosowywanie się do trzech stref czasowych, koordynowanie pracy zespołu projektowego. Te czynności nie pojawiają się w karcie ewidencji czasu pracy, ale wiążą się z kosztami. Doodle działa w tle, zajmując się koordy…
Wyprodukowane w Szwajcarii, cieszące się zaufaniem na całym świecie
Prywatność to nie tylko funkcja. To cała architektura. Od SOC 2 po HIPAA — Doodle spełnia standardy wymagane przez Twoją organizację, ponieważ inteligencja otoczenia wymaga absolutnego zaufania do danych.
WYNIKI
Doodle dla profesjonalistów
Wyższe wskaźniki wykorzystania bez zwiększania liczby pracowników
Gdy koordynacja przebiega automatycznie, czas, który wcześniej traciło się na zadania administracyjne związane z planowaniem, można ponownie przeznaczyć na pracę z klientami. Ten sam zespół osiąga większą wydajność rozliczeniową, a nikt nie musi pracować…
Skrócenie czasu od zgłoszenia do rozpoczęcia meczu
Skrócenie czasu między pierwszym kontaktem a rozpoczęciem projektu oznacza szybsze rozpoznanie przychodów i większą satysfakcję klienta już od pierwszego dnia. Doodle eliminuje ciągłą wymianę wiadomości, która powoduje to opóźnienie.
Skalowalna wydajność bez zwiększania nakładów administracyjnych związanych ze skalowaniem
Ujednolicenie koordynacji w całej firmie oznacza, że zespoły mogą obsługiwać znacznie większą liczbę klientów bez dodatkowego wsparcia administracyjnego. Rozwój nie wiąże się z proporcjonalnym wzrostem kosztów ogólnych.
Wgląd w obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym
Kierownictwo zyskuje spójny obraz dostępności konsultantów oraz wzorców współpracy z klientami w całej firmie. Możliwe jest dokładniejsze prognozowanie. Bardziej przemyślane planowanie zatrudnienia. Koniec z utratą potencjału spowodowaną niewidocznymi lu…
Stworzone z myślą o każdej roli w branży usług profesjonalnych
Niezależnie od tego, czy zajmujesz się dostawami, zarządzaniem relacjami z klientami, czy po prostu dbasz o sprawne funkcjonowanie firmy, Doodle pozwala ci oszczędzać czas, który przynosi zyski, i sprawia, że koordynacja przebiega bez wysiłku.
Konsultanci i stratedzy
Wykorzystaj jak najwięcej czasu na realizację zadań dla klientów. Koordynuj wewnętrzne przeglądy i spotkania z klientami bez zbędnego wysiłku. Gdy plan dnia ulegnie zmianie, funkcja „Instant Actions” zajmie się wszystkim jednym kliknięciem.
Prawnicy i sprawy prawne
Zorganizuj przyjmowanie klientów, konsultacje i przeglądy spraw bez niekończących się wątków e-mailowych. Podziel się swoją dostępnością za pomocą jednego linku. Klienci rezerwują terminy od razu. Dzięki temu masz czas na zadania, które wymagają twojej pełnej uwagi.
Finanse i doradztwo
Koordynuj przeglądy planu działania, uzgadnianie stanowisk z interesariuszami i planowanie sprintów bez ciągłych dyskusji, które wszystko spowalniają. Rytm pracy twojego zespołu pozostaje niezmieniony, nawet gdy zmieniają się priorytety.
Projekt i realizacja
Zkoordynuj członków zespołu, zasoby projektowe i harmonogramy klientów, żeby projekty szły do przodu. Automatyczne tworzenie spotkań sprawia, że spotkania inauguracyjne odbywają się szybciej, a aktualizacje statusu nie wpływają na termin realizacji.
Jak miasto Arvada usprawniło koordynację działań, by sprostać potrzebom rozwijającego się miasta
Od międzynarodowych korporacji po rozwijające się organizacje — zespoły korzystają z Doodle, aby ustalać terminy, zachować koncentrację i stworzyć przestrzeń do owocnej współpracy.
~3 godziny
oszczędności tygodniowe w ramach koordynacji
Szkolenie dla 70 osób
zaplanowane z jednym sondażem
ponad 100 tys.
liczba obsługiwanych mieszkańców
„Kiedyś rezerwowałem czas wyłącznie na planowanie spotkań, co – jeśli się nad tym zastanowić – jest trochę głupie. Dzięki Doodle zyskałem ten czas z powrotem, a ludzie ufają tej aplikacji. To po prostu działa.”