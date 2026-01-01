Wyślij raz. Termin zarezerwowany.
Z Doodle
Wybierasz swoje terminy, a druga osoba wybiera ten, który jej odpowiada.
Bez Doodle
Wysyłasz 30 e-maili z różnymi propozycjami i zapominasz o potwierdzeniu, gdy termin zostanie zajęty.
JAK TO DZIAŁA
Ułatw sobie umawianie spotkań
Doodle eliminuje wymianę wiadomości przy szukaniu terminu spotkania. Dzięki temu spotkania są bardziej produktywne.
1. Wyślij komukolwiek zaproszenie 1:1
Ta osoba nie musi się rejestrować ani zakładać konta w Doodle. Wystarczy, że utworzysz zaproszenie i prześlesz je swojemu rozmówcy.
2. Porównaj terminy
Połącz swój kalendarz i sprawdzaj swoją dostępność bezpośrednio w Doodle.
3. Dodaj szczegóły
Przygotuj uczestników na każde spotkanie dzięki agendzie, miejscu i innym szczegółom.
4. Zarezerwuj termin
Doodle automatycznie wysyła zaproszenia do kalendarza wszystkim, którzy odpowiedzą, podając adres e-mail.
FUNKCJE
Większa kontrola nad Twoim czasem
Koniec z podwójnymi rezerwacjami
Jeśli w zaproponowanym terminie Twój kalendarz się zapełni, Doodle automatycznie usunie ten termin i oszczędzi Ci kolejnej wymiany wiadomości.
Znajdź termin i zarób na nim
Automatycznie pobieraj płatności od osób, które rezerwują z Tobą spotkanie 1:1. Dzięki Stripe płatności są bezpieczne, niezawodne i dostępne wszędzie.
Domknij rezerwację dzięki terminom końcowym i przypomnieniom
Zmobilizuj tych, którzy zwlekają z odpowiedzią. Włącz automatyczne przypomnienia lub ustaw termin końcowy, aby poznać preferowane terminy wszystkich.
Zadbaj o to, by każde spotkanie się udało
Automatyczne linki do wideokonferencji, zaproszenia do kalendarza dla wszystkich uczestników i wiele więcej. Dzięki Doodle każde spotkanie jest gotowe do dobrego startu.
Dzięki wykorzystaniu aplikacji Doodle 1:1 zespół laboratorium zyskał możliwość zaoszczędzenia znacznej ilości czasu (w niektórych przypadkach nawet całego miesiąca), planując setki kontroli w ciągu zaledwie kilku minut.
ZASTOSOWANIA
Doodle 1:1 na wszystkie Twoje służbowe spotkania 1:1
To przepis na sukces. Rozpocznij kolejną wspaniałą współpracę, niezależnie od dziedziny, w której działasz.
Spotykaj się z kandydatami szybciej i nie wypadaj z rytmu pracy.
Bezpieczeństwo danych w Doodle
Prywatność i bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym
Jedne z największych firm ufają Doodle i polegają na nim przy ustalaniu terminów spotkań
Twój kalendarz pozostaje prywatny
Nigdy nie przechowujemy na naszych serwerach żadnych danych z Twoich kalendarzy.
Cyber Verify Level 3
AWS posiada certyfikaty zgodności z rygorystycznymi, uznanymi na całym świecie standardami i kodeksami postępowania.
Zabezpieczenia Cloudflare
Doodle korzysta z Cloudflare jako dodatkowej warstwy ochrony przed atakami DoS.
Jest prostszy sposób na umawianie spotkań
Miej ustalanie terminów z głowy i skup się na wspólnej pracy.