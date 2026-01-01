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1:1

Wybierz terminy. Wybierz osobę. Zapisz to w kalendarzu.

Za pomocą serwisu Doodle możesz szybko umawiać wizyty, spotkania i rozmowy indywidualne.

Wypróbuj teraz

Wyślij raz. Termin zarezerwowany.

  • Z Doodle

    Wybierasz swoje terminy, a druga osoba wybiera ten, który jej odpowiada.

  • Bez Doodle

    Wysyłasz 30 e-maili z różnymi propozycjami i zapominasz o potwierdzeniu, gdy termin zostanie zajęty.

JAK TO DZIAŁA

Ułatw sobie umawianie spotkań

Doodle eliminuje wymianę wiadomości przy szukaniu terminu spotkania. Dzięki temu spotkania są bardziej produktywne.

1. Wyślij komukolwiek zaproszenie 1:1

Ta osoba nie musi się rejestrować ani zakładać konta w Doodle. Wystarczy, że utworzysz zaproszenie i prześlesz je swojemu rozmówcy.

2. Porównaj terminy

Połącz swój kalendarz i sprawdzaj swoją dostępność bezpośrednio w Doodle.

3. Dodaj szczegóły

Przygotuj uczestników na każde spotkanie dzięki agendzie, miejscu i innym szczegółom.

4. Zarezerwuj termin

Doodle automatycznie wysyła zaproszenia do kalendarza wszystkim, którzy odpowiedzą, podając adres e-mail.

FUNKCJE

Większa kontrola nad Twoim czasem

  • Koniec z podwójnymi rezerwacjami

    Jeśli w zaproponowanym terminie Twój kalendarz się zapełni, Doodle automatycznie usunie ten termin i oszczędzi Ci kolejnej wymiany wiadomości.

  • Znajdź termin i zarób na nim

    Automatycznie pobieraj płatności od osób, które rezerwują z Tobą spotkanie 1:1. Dzięki Stripe płatności są bezpieczne, niezawodne i dostępne wszędzie.

  • Domknij rezerwację dzięki terminom końcowym i przypomnieniom

    Zmobilizuj tych, którzy zwlekają z odpowiedzią. Włącz automatyczne przypomnienia lub ustaw termin końcowy, aby poznać preferowane terminy wszystkich.

  • Zadbaj o to, by każde spotkanie się udało

    Automatyczne linki do wideokonferencji, zaproszenia do kalendarza dla wszystkich uczestników i wiele więcej. Dzięki Doodle każde spotkanie jest gotowe do dobrego startu.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji Doodle 1:1 zespół laboratorium zyskał możliwość zaoszczędzenia znacznej ilości czasu (w niektórych przypadkach nawet całego miesiąca), planując setki kontroli w ciągu zaledwie kilku minut.

– Tarran Richardson
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny środowiska, UC Davis

ZASTOSOWANIA

Doodle 1:1 na wszystkie Twoje służbowe spotkania 1:1

To przepis na sukces. Rozpocznij kolejną wspaniałą współpracę, niezależnie od dziedziny, w której działasz.

Spotykaj się z kandydatami szybciej i nie wypadaj z rytmu pracy.

Bezpieczeństwo danych w Doodle

Prywatność i bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym

Jedne z największych firm ufają Doodle i polegają na nim przy ustalaniu terminów spotkań

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Twój kalendarz pozostaje prywatny

Nigdy nie przechowujemy na naszych serwerach żadnych danych z Twoich kalendarzy.

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Cyber Verify Level 3

AWS posiada certyfikaty zgodności z rygorystycznymi, uznanymi na całym świecie standardami i kodeksami  postępowania.

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Zabezpieczenia Cloudflare

Doodle korzysta z Cloudflare jako dodatkowej warstwy ochrony przed atakami DoS.

Jest prostszy sposób na umawianie spotkań

Miej ustalanie terminów z głowy i skup się na wspólnej pracy.

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