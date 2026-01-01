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Wyróżnione studia przypadków

A graphic of a white paper on a green background with the logo of SRG Inc at the top

Jak firma SRG Inc. oszczędza co miesiąc 40 godzin na planowaniu spotkań na całym świecie dzięki Doodle

Doodle to oprogramowanie do planowania, idealnie dostosowane do złożonych potrzeb współczesnych organizacji non-profit i organizacji pozarządowych.

Przeczytaj studium przypadku
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W jaki sposób CDA koordynuje pracę ponad 50 dentystów-wolontariuszy za pomocą spójnego z wizerunkiem marki i bezpiecznego systemu planowania wizyt

Doodle pomaga Kanadyjskiemu Stowarzyszeniu Stomatologicznemu w zarządzaniu napiętymi harmonogramami pracy zespołów stomatologów.

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Jak Uniwersytet Kalifornijski w Davis zaoszczędził nawet miesiąc czasu i uniknął niepotrzebnych opóźnień dzięki Doodle

Zobacz, jak zespół laboratoryjny tej firmy w ciągu kilku minut zaplanował setki kontroli bezpieczeństwa, ograniczył wymianę wiadomości e-mailowych i zapewnił zgodność z przepisami.

Przeczytaj studium przypadku
  • 133 miliony

    Użytkownicy z czołowych organizacji na całym świecie

  • 78 000

    Liczba zaplanowanych spotkań dziennie

  • 39 000

    Liczba godzin zaoszczędzonych dziennie

Ponad 350 mln spotkań zaplanowanych w bardziej przemyślany sposób

Ale nie musicie wierzyć nam na słowo.