Wyróżnione studia przypadków
Jak firma SRG Inc. oszczędza co miesiąc 40 godzin na planowaniu spotkań na całym świecie dzięki Doodle
Doodle to oprogramowanie do planowania, idealnie dostosowane do złożonych potrzeb współczesnych organizacji non-profit i organizacji pozarządowych.Przeczytaj studium przypadku
W jaki sposób CDA koordynuje pracę ponad 50 dentystów-wolontariuszy za pomocą spójnego z wizerunkiem marki i bezpiecznego systemu planowania wizyt
Doodle pomaga Kanadyjskiemu Stowarzyszeniu Stomatologicznemu w zarządzaniu napiętymi harmonogramami pracy zespołów stomatologów.Przeczytaj studium przypadku
Jak Uniwersytet Kalifornijski w Davis zaoszczędził nawet miesiąc czasu i uniknął niepotrzebnych opóźnień dzięki Doodle
Zobacz, jak zespół laboratoryjny tej firmy w ciągu kilku minut zaplanował setki kontroli bezpieczeństwa, ograniczył wymianę wiadomości e-mailowych i zapewnił zgodność z przepisami.Przeczytaj studium przypadku
- 133 miliony
Użytkownicy z czołowych organizacji na całym świecie
- 78 000
Liczba zaplanowanych spotkań dziennie
- 39 000
Liczba godzin zaoszczędzonych dziennie
Szybsze cykle sprzedaży zaczynają się od lepszego planowania każdego spotkania
Jak konsultant ds. edukacji zwiększył zaangażowanie nauczycieli dzięki aplikacji Doodle
Uniwersytet Karoliny Południowej usprawnia planowanie zajęć wykładowców dzięki aplikacji Doodle
Jak zespół HR firmy Motivate usprawnił proces wdrażania nowych pracowników, szkolenia oraz koordynację działań dzięki aplikacji Doodle
W jaki sposób dział EA Uniwersytetu w Virginii (UVA) oszczędza 2 dni miesięcznie na planowaniu spotkań dzięki aplikacji Doodle
Jak Science Gallery zaoszczędziła kilka tygodni, organizując spotkania na całym świecie w ciągu kilku minut
Dom Ronalda McDonalda usprawnia proces rekrutacji i planowanie spotkań z osobami z zewnątrz dzięki aplikacji Doodle
W jaki sposób miasto Arvada usprawniło koordynację spotkań, aby sprostać potrzebom rozwijającego się miasta
Jak organizacja medyczna typu non-profit osiągnęła swoje cele i zachowała oszczędność dzięki Doodle
Jak firma SRG Inc. oszczędza co miesiąc 40 godzin na planowaniu spotkań na całym świecie dzięki Doodle
Jak agencja federalna przyspieszyła setki konsultacji dotyczących dotacji dzięki Doodle
Ponad 350 mln spotkań zaplanowanych w bardziej przemyślany sposób
Ale nie musicie wierzyć nam na słowo.