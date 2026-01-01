Jako dynamicznie rozwijający się startup zajmujący się naprawą rowerów, zatrudniający wielu pracowników zarówno na stałe, jak i na godziny, firma Motivate LLC ma złożone potrzeby w zakresie planowania harmonogramów. Aplikacja Doodle pomaga firmie Motivate LLC płynnie je realizować. Rozmawialiśmy z Kishoną, kierowniczką projektu w dziale kadr firmy Motivate LLC, na temat ostatnich sukcesów firmy w zakresie planowania harmonogramów.

Dział kadr odnosi sukcesy niezależnie od stopnia złożoności organizacji

Firma Motivate LLC zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów wypożyczania rowerów, aktywnie angażując się w każdy etap tego procesu. Oznacza to, że zatrudnia pracowników na różnych stanowiskach – od kadry kierowniczej najwyższego szczebla po pracowników terenowych zatrudnionych na godziny.

Ponieważ pracownicy zatrudnieni na godziny nie otrzymują adresów e-mailowych firmy Motivate LLC i w związku z tym nie należą do jej sieci kalendarzowej, Kishona potrzebuje systemu planowania, który zapewni wszystkim (zarówno pracownikom wewnętrznym, jak i osobom z zewnątrz) możliwość udziału w kluczowych wydarzeniach, takich jak niedawna akcja szczepień przeciw grypie zorganizowana przez Motivate. I tu z pomocą przychodzi Doodle. Kishona mówi: „…„…to było bardzo, bardzo pomocne”.

Zadbaj o to, by nikt nie przegapił szkolenia, i zaoszczędź mnóstwo czasu

Kishona korzysta z serwisu Doodle do planowania szkoleń dla kierowników oraz wdrażania nowych pracowników. Okazało się, że łatwo jest jej tworzyć wiele zaproszeń na spotkania dotyczące różnych sesji, wysyłać je do poszczególnych członków zespołu i umożliwić im zapisanie się na te, które im odpowiadają.

Po zakończeniu procesu goście otrzymają zaproszenie kalendarzowe na wybrane przez siebie spotkanie. Doodle pozwala zapracowanym profesjonalistom zebrać grupę dowolnej wielkości w mgnieniu oka – redukując nakład pracy administracyjnej do zera.

Od szkoleń zawodowych po inicjatywy związane z kulturą organizacyjną — Doodle ułatwia zarządzanie kadrami.

Rozwijająca się firma przechodząca transformację stawia przed nami wyjątkowe wyzwania Specjaliści ds. kadr. Usprawniony system planowania Doodle pomógł Kishonie w realizacji jej misji, jaką jest pielęgnowanie kultury organizacyjnej oraz wspieranie ciągłego rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku start-upowym. Group Polly Doodle sprawiają, że zebranie dużych grup na spotkania informacyjne i wydarzenia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Funkcja Doodle 1:1 sprawia, że planowanie wielu szkoleń lub sesji zwrotnych staje się dziecinnie proste.

A dzięki Doodle’s Booking Page, każdy – od prezesa w dół – może dostosować swoją dostępność do potrzeb innych, zgodnie z własnymi preferencjami. Rozszerzenie działalności może stanowić wyzwanie, ale dzięki Doodle planowanie spotkań jest zawsze proste.

Przykłady zastosowań: Spotkania zespołowe, rekrutacja, spotkania wprowadzające, szkolenia, wydarzenia, rozmowy indywidualne, spotkania