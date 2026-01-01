Badanie dotyczące doświadczeń użytkowników serwisu Doodle

Lullabot to firma zajmująca się strategią treści i projektowaniem, współpracująca z dużymi wydawnictwami cyfrowymi i przedsiębiorstwami medialnymi. Specjalizuje się w modernizacji stron internetowych oraz gruntownych zmianach w systemach zarządzania treścią.

Rozmawialiśmy z dyrektorem kreatywnym Jaredem Ponchotem o jego pracy na czele zespołu kreatywnego oraz o wyzwaniach związanych z planowaniem, które wiążą się z rozwojem produktów i pracą zdalną.

Lullabot usprawnia proces rekrutacji do badań UX

Przekształcenie pomysłu na nowy produkt w rzeczywistość wymaga ogromnego nakładu pracy. Szczególnie kluczowy jest etap tworzenia prototypów – to właśnie wtedy można zaprezentować produkt nowym osobom, aby upewnić się, że jest użyteczny, łatwy w obsłudze i zapewnia przyjemność z korzystania z niego. Nic dziwnego, że wiąże się to z wieloma spotkaniami.

Za każdym razem, gdy zespół Jareda wpadnie na pomysł nowego projektu, musi zaplanować 20-minutowe testy użytkowników, aby upewnić się, że zmierza we właściwym kierunku. Na szczęście aplikacja Doodle 1:1 pozwala użytkownikom zaplanować jednocześnie kilka spotkań indywidualnych.

Wystarczy podać wszystkie możliwe terminy rozmów kwalifikacyjnych, dodać dowolną liczbę osób i wysłać zaproszenia. Gdy jedna z zaproszonych osób wybierze konkretny termin, nie będzie on już dostępny dla pozostałych osób. W czasie potrzebnym na zaplanowanie jednej rozmowy kwalifikacyjnej możesz zaplanować nawet 100 rozmów jednocześnie.

Umów się z kimkolwiek, w dowolnym systemie kalendarzowym

Praca zdalna wiąże się z charakterystycznymi wyzwaniami związanymi z planowaniem dla każdego zespołu, a dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy praca zdalna wymaga koordynacji działań z podmiotami zewnętrznymi. Dzięki Doodle umawianie spotkań z osobami spoza organizacji nie stanowi żadnego problemu.

Doodle jest całkowicie niezależne od kalendarza, więc jeśli Twój zespół korzystający z G Suite chce umówić się na spotkania z zewnętrznymi użytkownikami Microsoftu, możesz wysyłać zaproszenia przez Doodle i rezerwować spotkania tak samo łatwo, jak w przypadku każdego członka zespołu wewnętrznego. Dodatkową zaletą jest to, że dzięki bezpośredniemu połączeniu z kalendarzem spotkania organizowane za pomocą Doodle są automatycznie synchronizowane z Twoim kalendarzem!

Więcej spotkań nie oznacza więcej zbędnej pracy

Jared boryka się z problemem, z którym zmaga się wiele osób zajmujących stanowiska kierownicze: „podwójnym życiem” pełnym spotkań. Oprócz regularnych spotkań ze swoim zespołem projektowym, ze względu na pełnioną przez siebie funkcję kierowniczą w firmie Lullabot, Jared uczestniczy również w regularnych posiedzeniach kadry kierowniczej.

Na szczęście Doodle eliminuje obciążenie administracyjne związane z planowaniem i śledzeniem spotkań. Group Poll w Doodle oraz spotkania 1:1 w Doodle pozwalają zorganizować spotkanie dowolnej wielkości w ciągu kilku minut, a następnie automatycznie wpisać je do kalendarzy wszystkich uczestników. Pulpit nawigacyjny Doodle zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich zaplanowanych spotkań. Pełnienie funkcji kierowniczej może wiązać się z większą liczbą spotkań – jednak dzięki Doodle nie oznacza to już dodatkowej, żmudnej pracy.

Przykłady zastosowań: Rozmowy kwalifikacyjne, spotkania indywidualne, spotkania zespołowe, planowanie na skalę globalną, zewnętrzni interesariusze