एक Doodle उपयोगकर्ता अनुभव अध्ययन

लुल्लाबॉट एक सामग्री रणनीति और डिज़ाइन फर्म है जो बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रकाशकों और मीडिया कंपनियों के साथ काम करती है। वे वेबसाइटों का नवीनीकरण करने और सामग्री प्रबंधन प्रणालियों का व्यापक सुधार करने में विशेषज्ञ हैं।

हमने क्रिएटिव डायरेक्टर जैरेड पोंचोट से उनकी रचनात्मक टीम का नेतृत्व करने और उत्पाद विकास व दूरस्थ कार्य से जुड़ी समय-निर्धारण चुनौतियों के बारे में बात की।

लुलाबॉट यूएक्स रिसर्च के लिए भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

एक नए उत्पाद को विचार से वास्तविकता तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रोटोटाइपिंग चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है – यहीं आप अपने उत्पाद को नए लोगों के सामने रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उपयोगी, उपयोग में आसान और इंटरैक्ट करने में मज़ेदार है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि इसमें बहुत सारी बैठकें शामिल होती हैं।

जब भी जैरेड की टीम को किसी नए डिज़ाइन का विचार आता है, तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए 20 मिनट के उपयोगकर्ता परीक्षण शेड्यूल करते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। सौभाग्य से, Doodle 1:1 उपयोगकर्ताओं को एक साथ कई एक-एक बैठकें शेड्यूल करने की सुविधा देता है।

बस अपने इंटरव्यू के सभी संभावित समय स्लॉट शामिल करें, जितने चाहें उतने संपर्क जोड़ें, और निमंत्रण भेजें। जब आपके किसी आमंत्रित व्यक्ति द्वारा कोई विकल्प चुना जाता है, तो वह अन्य आमंत्रितों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। एक इंटरव्यू शेड्यूल करने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में आप एक साथ 100 इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं।

किसी के साथ भी, किसी भी कैलेंडर प्रणाली पर अनुसूची करें

दूरस्थ रूप से काम करने से किसी भी टीम के लिए अपनी अनूठी समय-निर्धारण चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, और यह तब और भी सच होता है जब दूरस्थ कार्य में बाहरी लोगों के साथ समन्वय करना शामिल हो। अपने संगठन के बाहर के लोगों के साथ बैठकें निर्धारित करना Doodle के साथ कोई समस्या नहीं है।

Doodle पूरी तरह से कैलेंडर-तटस्थ है, इसलिए यदि आपकी G-Suite टीम बाहरी Microsoft प्रशंसकों के साथ बैठकें आयोजित करना चाहती है, तो आप Doodle निमंत्रण भेज सकते हैं और किसी भी आंतरिक टीम सदस्य की तरह ही आसानी से बैठकें बुक कर सकते हैं। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में, सीधे कैलेंडर कनेक्शन के साथ, Doodle के माध्यम से आयोजित की गई बैठकें स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में सिंक हो जाती हैं!

अधिक बैठकें होने का मतलब अधिक व्यस्तता नहीं है।

जेरेड एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिससे नेतृत्व पदों पर बैठे कई लोग जूझते हैं: बैठकों का 'दोहरा जीवन'। अपनी डिज़ाइन टीम के साथ नियमित बैठकों के अलावा, ललाबॉट में अपनी कार्यकारी भूमिका के कारण जेरेड नियमित कार्यकारी बैठकों में भी शामिल होते हैं।

सौभाग्य से, Doodle बैठकों को शेड्यूल करने और ट्रैक करने का प्रशासनिक बोझ समाप्त कर देता है। Doodle ग्रुप पोल और Doodle 1:1s मिनटों में किसी भी आकार की बैठक आयोजित कर सकते हैं, फिर उन्हें स्वचालित रूप से सभी प्रतिभागियों के कैलेंडर में बुक कर देते हैं। Doodle डैशबोर्ड आपकी सभी निर्धारित बैठकों का एक नज़र में अवलोकन प्रदान करता है। नेतृत्व की भूमिका का मतलब अधिक बैठकें हो सकती हैं - लेकिन Doodle की बदौलत अब इसका मतलब और अधिक व्यर्थ कार्य नहीं है।

उपयोग के मामले: साक्षात्कार, एक-एक बैठकें, टीम बैठकें, वैश्विक समय-निर्धारण, बाहरी हितधारक