En undersøgelse af brugeroplevelsen af Doodle

Lullabot er et firma, der arbejder med indholdsstrategi og design, og som samarbejder med store digitale udgivere og medievirksomheder. De har specialiseret sig i at forny hjemmesider og revidere indholdsstyringssystemer.

Vi talte med kreativ direktør Jared Ponchot om hans arbejde med at lede et kreativt team og de planlægningsmæssige udfordringer, der følger med produktudvikling og fjernarbejde.

Lullabot strømliner rekruttering til UX-forskning

Det kræver meget arbejde at bringe et nyt produkt fra idé til virkelighed. Prototyping-fasen er særlig vigtig - det er her, du får dit produkt foran nye ansigter for at sikre, at det er nyttigt, nemt at bruge og sjovt at interagere med. Ikke overraskende indebærer dette en masse møder.

Hver gang Jareds team får en idé til et nyt design, er de nødt til at planlægge 20 minutters brugertests for at sikre, at de er på rette spor. Heldigvis giver Doodle 1:1 brugerne mulighed for at planlægge flere en-til-en-møder på én gang.

Du skal blot inkludere alle de potentielle tidspunkter for dine interviews, tilføje så mange kontakter, som du vil, og sende invitationerne ud. Når en af dine inviterede vælger en mulighed, vil den ikke længere være tilgængelig for de andre inviterede. På den tid, det tager at planlægge et interview, kan du planlægge op til 100 på én gang.

Planlæg med hvem som helst, på hvilket som helst kalendersystem

Fjernarbejde giver sine egne unikke planlægningsudfordringer for ethvert team, og det gælder især, når fjernarbejde indebærer koordinering med eksterne. At planlægge møder med folk uden for din organisation er ikke noget problem med Doodle.

Doodle er fuldstændig kalenderagnostisk, så hvis dit G-suite-team ønsker at holde møder med eksterne Microsoft-fans, kan du sende Doodle-invitationer og booke møder lige så nemt, som du ville gøre med en hvilken som helst intern holdkammerat. Som en bonus synkroniseres de møder, du organiserer med Doodle, automatisk med din kalender takket være den direkte kalenderforbindelse!

Flere møder betyder ikke mere travlhed

Jared står over for et problem, som mange mennesker i lederstillinger har: et "dobbeltliv" med møder. Ud over de regelmæssige møder med sit designteam deltager Jared også i regelmæssige direktionsmøder takket være sin ledende rolle hos Lullabot.

Heldigvis eliminerer Doodle den administrative byrde ved at planlægge og spore møder. Doodle-gruppeafstemninger og Doodle 1:1-møder kan organisere møder af enhver størrelse på få minutter og derefter automatisk booke dem i alle deltagernes kalendere. Doodle-dashboardet giver et hurtigt overblik over alle dine planlagte møder, En lederrolle betyder måske flere møder - men takket være Doodle betyder det ikke længere mere travlhed.

Anvendelsesområder: Interviews, en-til-en-møder, teammøder, global planlægning, eksterne interessenter