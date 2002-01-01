Vores salgsteam elsker Doodles fleksible planlægningsløsninger

Doodle er planlægningsværktøjet, der øger effektiviteten gennem hele salgscyklussen; fra SDR-kvalifikationsopkald med dine potentielle kunder, gennem overdragelser til dine AE'er og endelig til gruppedemoer eller onboarding med slutbrugere.

Vi ved, at hvert salgsteamsproces er unik, så vi har bygget en fuldt funktionel planlægningsplatform, der giver dit team den fleksibilitet, det har brug for til effektivt at planlægge hvert møde gennem hele salgscyklussen. Og da vi drikker vores egen champagne her hos Doodle, vil vi gerne præsentere, hvordan vores eget salgsteam bruger Doodle til at drive salgsprocessen fra qual-call til close.

"Vi booker m�øder meget hurtigere, end vi nogensinde har gjort, ved at bruge Doodles bookingside. Vores time to opportunity tager typisk 2 dage i stedet for 4 eller 5."- Kevin fra Doodle

Flere møder, flere opfølgninger, mere pipeline

Vores SDR'er deler deres links til bookingsiden i e-mails til potentielle kunder for at give dem frihed og bekvemmelighed til at booke møder direkte i deres kalendere. Doodles bookingside er din personlige planlægningsassistent; et kalenderlink, som du kan skræddersy til dine forretningsbehov.

Du kan indstille din arbejdstid med unikke grænser, så dine kunder eller potentielle kunder kan booke møder med dig eller dit team, når det passer dem. Når potentielle kunder kan booke direkte med SDR'er uden at skulle gå frem og tilbage for at finde en tid, kan de holde flere møder med bedre show-rates, kvalificere flere potentielle kunder og fylde deres pipelines hurtigere.

Booking Page er også den perfekte løsning til kontooverdragelser. Vores SDR'er bruger separate bookingsider, der indeholder både SDR'ens og AE'ens forbundne kalendere, så når potentielle kunder booker et møde med disse links, ved vores team, at begge personer vil være tilgængelige for opkaldet.

Hvis dine SDR'er ikke behøver at deltage i disse opkald, kan de nemt booke på vegne af kundeemnerne ved hjælp af deres AE's bookbare kalenderlink. Det er muligt at oprette flere BC'er til forskellige formål for at optimere planlægningen i dit teams workflow.

Hvert møde, effektivt planlagt

Salgsprofessionelle ved, at det kræver alle former for møder at skubbe en mulighed gennem pipelinen til den er lukket. Efter kvalifikationsopkaldet er der en opfølgning, og afhængigt af konteksten foretrækker du måske at foreslå et begrænset sæt tidsmuligheder på kort sigt i stedet for at lade en kunde booke et hvilket som helst sted i din kalender.

At præsentere nogle få tidsmuligheder er en god måde at opmuntre til deltagelse, skabe en følelse af, at det haster, øge show-rates og få aftaler til at gå videre - kom ind i Doodle 1:1-møder. Med Doodle 1:1 sender vores Account Executives et par tidsmuligheder til en kunde, og når en af dem vælges, bookes begivenheden i begge kalendere - automatisk.

Det er uundgåeligt, at vores team skal planlægge en teknisk evaluering eller mødes med indkøbsteamet i en organisation, og i de situationer bruger vores AE'er gruppemødetypen - det er det mest effektive værktøj til opgaven. Med Doodle Groups kan du finde det bedste tidspunkt at mødes med en gruppe af enhver størrelse og sikre, at du kan få alle de relevante interessenter i lokalet, så du kan træffe en beslutning og komme videre med handlen.

Renere data og en mere smidig salgsproces

Doodle er fuldt udstyret til at planlægge alle møder i hele salgslivscyklussen. Effektiv planlægning betyder, at dit salgsteam kan afholde flere møder, der fører til flere opfølgninger, og holde potentielle kunder engagerede, hvilket resulterer i, at du lukker aftaler hurtigere og sikrer data af bedre kvalitet i dit CRM.

Selv om det altid er bedst at nå frem til en vundet aftale, betyder strømlinet planlægning også, at du skal bruge mindre tid på at nå frem til en tabt aftale, så dit team kan flytte kontakter ud af din pipeline og bedre prioritere, hvilke prospekter der skal fokuseres på. Doodle er her for at hjælpe dit team med at reducere gnidninger i planlægningen og skabe en mere smidig salgsproces fra qual-call til close. Tro os, vi bruger det selv.