Som en hurtigt voksende cykelreparationsvirksomhed, der beskæftiger mange medarbejdere på både fast og timebasis, har Motivate LLC komplekse planlægningsbehov. Doodle hjælper Motivate LLC med at opfylde dem uden problemer. Vi talte med Kishona, projektlederen i Motivate LLC's People Team, om virksomhedens nylige succes med vagtplanlægning.

HR vinder uanset organisationens kompleksitet

Motivate LLC designer og implementerer cykeldelingssystemer, og de er hands-on på hvert trin i processen. Det betyder, at de har medarbejdere i en række forskellige stillinger, fra C-suiten til timelønnede medarbejdere på stedet.

Da timeansatte ikke har Motivate LLC-e-mailadresser og dermed er uden for deres kalendernetværk, har Kishona brug for et planlægningssystem, der sikrer, at alle (interne eller eksterne) kan deltage i vigtige begivenheder, som Motivates nylige influenza-shot-begivenhed. Det er her, Doodle kommer ind i billedet. Kishona siger: "... det var meget, meget nyttigt".

Sørg for, at ingen går glip af træning, og spar masser af tid

Kishona bruger Doodle til at planlægge lederuddannelse og onboarding af nye medarbejdere. Hun fandt det nemt at oprette flere mødeinvitationer til de forskellige sessioner, sende dem ud til hvert teammedlem og give dem mulighed for at tilmelde sig dem, der passede dem.

Når de var færdige, ville gæsterne modtage en kalenderinvitation til det møde, de havde valgt. Med Doodle kan travle fagfolk samle grupper af enhver størrelse på et øjeblik - og reducere det administrative arbejde til nul.

Doodle gør HR let, lige fra faglig udvikling til initiativer for virksomhedskulturen.

En virksomhed i vækst og forandring giver unikke udfordringer for HR-medarbejdere. Doodles strømlinede planlægning har hjulpet Kishona med hendes mission om at pleje virksomhedskulturen og facilitere løbende faglig udvikling i et dynamisk opstartsmiljø. Doodle-gruppeafstemninger gør det nemmere end nogensinde at samle store grupper til opdateringer og arrangementer. Doodle 1:1 gør det nemt at planlægge flere trænings- eller feedbacksessioner.

Og takket være Doodles bookingside kan alle - fra den administrerende direktør og nedefter - stille sig til rådighed for andre i henhold til deres præferencer. Opskalering kan være en udfordring, men med Doodle er det altid nemt at planlægge.

Anvendelsesområder: Teammøder, rekruttering, onboarding-møder, træningssessioner, events, one-on-ones, aftaler