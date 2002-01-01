Como empresa emergente de reparación de bicicletas que crece rápidamente y que emplea a numeroso personal tanto fijo como por horas, Motivate LLC tiene complejas necesidades de programación. Doodle ayuda a Motivate LLC a satisfacerlas, sin problemas. Hablamos con Kishona, gestora de proyectos del Equipo de Personas de Motivate LLC, sobre los recientes éxitos de la empresa en materia de programación.

RRHH gana sin importar la complejidad de la organización

Motivate LLC diseña e implanta sistemas de uso compartido de bicicletas, y son prácticos en cada paso del proceso. Eso significa que emplean a personal en distintos puestos, desde la C Suite hasta empleados por horas sobre el terreno.

Como los empleados por horas no tienen direcciones de correo electrónico de Motivate LLC y, por tanto, están fuera de su red de calendarios, Kishona necesita un sistema de programación que garantice que todos (internos o externos) puedan participar en eventos clave, como el reciente evento de Motivate para vacunarse contra la gripe. Ahí es donde entra Doodle. Según Kishona, "...fue muy, muy útil".

Asegúrate de que nadie se pierde una formación y ahorra mucho tiempo

Kishona utiliza Doodle para programar la formación de directivos y la incorporación de nuevos empleados. Le resultó fácil crear varias invitaciones para las distintas sesiones, enviarlas a cada miembro del equipo y permitirles apuntarse a las que les convenían.

Una vez completada, los invitados recibirían una invitación en el calendario para la reunión que eligieran. Doodle permite a los profesionales ocupados reunir a grupos de cualquier tamaño en unos instantes, reduciendo el trabajo administrativo a cero.

Desde el desarrollo profesional hasta las iniciativas de cultura corporativa, Doodle facilita los RRHH.

Una empresa en crecimiento y transición plantea retos únicos a los profesionales de RRHH. La programación racionalizada de Doodle ha ayudado a Kishona en su misión de fomentar la cultura corporativa y facilitar el desarrollo profesional continuo en un entorno dinámico de puesta en marcha. Las encuestas de grupo de Doodle hacen que reunir a grandes grupos para actualizaciones y eventos sea más fácil que nunca. Doodle 1:1 hace que programar múltiples sesiones de formación o feedback sea pan comido.

Y, gracias a la Página de Reservas de Doodle, todo el mundo -desde el director general- puede ponerse a disposición de los demás, según sus preferencias. Ampliar puede ser un reto, pero con Doodle, programar siempre es sencillo.

Casos prácticos: Reuniones de equipo, contratación, reuniones de incorporación, sesiones de formación, eventos, reuniones individuales, citas