Als schnell wachsendes Fahrradreparatur-Startup, das zahlreiche festangestellte und stundenweise Mitarbeiter/innen beschäftigt, hat Motivate LLC komplexe Terminplanungsanforderungen. Doodle hilft Motivate LLC dabei, diese nahtlos zu erfüllen. Wir sprachen mit Kishona, der Projektmanagerin im People Team von Motivate LLC, über die jüngsten Erfolge des Unternehmens bei der Personalplanung.

HR gewinnt, egal wie komplex das Unternehmen ist

Motivate LLC entwirft und implementiert Bike-Sharing-Systeme und ist bei jedem Schritt des Prozesses mit dabei. Das bedeutet, dass sie Mitarbeiter in verschiedenen Positionen beschäftigen, von der C-Suite bis zu den stundenweise beschäftigten Mitarbeitern vor Ort.

Da die stündlichen Mitarbeiter keine Motivate LLC-E-Mail-Adresse haben und somit außerhalb des Kalendernetzwerks stehen, braucht Kishona ein Planungssystem, das sicherstellt, dass jeder (intern oder extern) an wichtigen Ereignissen teilnehmen kann, wie z.B. an der jüngsten Grippeimpfung von Motivate. Hier kommt Doodle ins Spiel. Kishona sagt: "... es war sehr, sehr hilfreich".

So verpasst niemand ein Training und du sparst eine Menge Zeit

Kishona nutzt Doodle, um Managerschulungen und Einführungen für neue Mitarbeiter/innen zu planen. Sie fand es einfach, mehrere Einladungen für die verschiedenen Sitzungen zu erstellen, sie an jedes Teammitglied zu schicken und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich für die Sitzungen anzumelden, die ihnen passen.

Sobald die Anmeldung abgeschlossen war, erhielten die Gäste eine Kalendereinladung für das von ihnen gewählte Treffen. Mit Doodle können vielbeschäftigte Berufstätige in kürzester Zeit eine Gruppe beliebiger Größe zusammenbringen und so den Verwaltungsaufwand auf Null reduzieren.

Von der beruflichen Entwicklung bis hin zu Initiativen für die Unternehmenskultur - Doodle macht HR einfach.

Ein wachsendes Unternehmen, das sich im Wandel befindet, stellt Personalverantwortliche vor besondere Herausforderungen. Die optimierte Planung mit Doodle hat Kishona bei ihrer Aufgabe geholfen, die Unternehmenskultur zu fördern und die berufliche Entwicklung in einem dynamischen Start-up-Umfeld zu unterstützen. Doodle-Gruppenumfragen machen es einfacher als je zuvor, große Gruppen für Updates und Veranstaltungen zu versammeln. Mit Doodle 1:1 ist es ein Kinderspiel, mehrere Schulungen oder Feedback-Sitzungen zu planen.

Und dank der Buchungsseite von Doodle kann sich jeder - vom CEO abwärts - anderen zur Verfügung stellen, je nach ihren Vorlieben. Die Skalierung kann eine Herausforderung sein, aber mit Doodle ist die Terminplanung immer einfach.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, Rekrutierung, Onboarding-Meetings, Schulungen, Veranstaltungen, Einzelgespräche, Termine