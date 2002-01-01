Eine Doodle User Experience Studie

Lullabot ist eine Content-Strategie- und Designfirma, die mit großen digitalen Verlagen und Medienunternehmen zusammenarbeitet. Sie haben sich auf die Neugestaltung von Websites und die Überarbeitung von Content-Management-Systemen spezialisiert.

Wir sprachen mit Creative Director Jared Ponchot über seine Arbeit als Leiter eines Kreativteams und die zeitlichen Herausforderungen, die mit der Produktentwicklung und der Fernarbeit einhergehen.

Lullabot vereinfacht die Rekrutierung für UX-Forschung

Es ist eine Menge Arbeit, ein neues Produkt von der Idee zur Realität zu bringen. Die Prototyping-Phase ist besonders wichtig, denn hier stellst du sicher, dass dein Produkt nützlich und benutzerfreundlich ist und es Spaß macht, damit zu interagieren. Es überrascht nicht, dass dies mit vielen Meetings verbunden ist.

Wann immer Jareds Team eine Idee für ein neues Design hat, müssen sie 20-minütige Benutzertests ansetzen, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Zum Glück kann man mit Doodle 1:1 mehrere persönliche Treffen auf einmal planen.

Gib einfach alle möglichen Zeitfenster für deine Gespräche an, füge so viele Kontakte hinzu, wie du möchtest, und verschicke die Einladungen. Wenn einer deiner Eingeladenen eine Option auswählt, ist sie für die anderen nicht mehr verfügbar. In der Zeit, die du brauchst, um ein Interview zu planen, kannst du bis zu 100 auf einmal planen.

Planen mit jedem, in jedem Kalendersystem

Die Arbeit aus der Ferne stellt jedes Team vor ganz eigene Herausforderungen bei der Terminplanung, vor allem, wenn die Arbeit aus der Ferne mit externen Personen koordiniert werden muss. Mit Doodle ist es kein Problem, Meetings mit Personen außerhalb deines Unternehmens zu planen.

Doodle ist völlig kalenderunabhängig. Wenn dein G-Suite-Team also Meetings mit externen Microsoft-Fans abhalten will, kannst du Doodle-Einladungen verschicken und Meetings genauso einfach buchen wie mit einem internen Teamkollegen. Ein weiterer Vorteil: Durch die direkte Kalenderanbindung werden Meetings, die du mit Doodle organisierst, automatisch mit deinem Kalender synchronisiert!

Mehr Meetings bedeuten nicht mehr Arbeit

Jared steht vor einem Problem, mit dem viele Menschen in Führungspositionen zu kämpfen haben: ein "Doppelleben" mit Meetings. Zusätzlich zu den regelmäßigen Treffen mit seinem Designteam nimmt Jared dank seiner Führungsrolle bei Lullabot auch regelmäßig an Meetings der Geschäftsführung teil.

Zum Glück nimmt Doodle ihm den Verwaltungsaufwand für die Planung und Verfolgung von Meetings ab. Mit Doodle-Gruppenumfragen und Doodle-1:1-Meetings können Besprechungen jeder Größe in wenigen Minuten organisiert und dann automatisch in die Kalender aller Teilnehmer/innen eingetragen werden. Das Doodle-Dashboard bietet einen Überblick über alle geplanten Meetings. Eine Führungsrolle bedeutet vielleicht mehr Meetings - aber dank Doodle bedeutet sie nicht mehr viel Arbeit.

Anwendungsfälle: Vorstellungsgespräche, Einzelgespräche, Teambesprechungen, globale Terminplanung, externe Stakeholder