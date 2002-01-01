Une étude sur l'expérience utilisateur de Doodle

Lullabot est une société de stratégie de contenu et de conception qui travaille avec des éditeurs numériques et des sociétés de médias à grande échelle. Elle est spécialisée dans la refonte de sites web et de systèmes de gestion de contenu.

Nous nous sommes entretenus avec Jared Ponchot, directeur de la création, au sujet de son travail à la tête d'une équipe créative et des défis liés à l'emploi du temps qui accompagnent le développement de produits et le travail à distance.

Lullabot rationalise le recrutement pour la recherche UX

Il faut beaucoup de travail pour faire passer un nouveau produit de l'idée à la réalité. L'étape du prototypage est particulièrement cruciale - c'est là que vous présentez votre produit à de nouveaux visages pour vous assurer qu'il est utile, facile à utiliser et amusant à utiliser. Sans surprise, cette étape implique de nombreuses réunions.

Chaque fois que l'équipe de Jared a une idée pour un nouveau design, elle doit programmer des tests utilisateurs de 20 minutes pour s'assurer qu'elle est sur la bonne voie. Heureusement, Doodle 1:1 permet aux utilisateurs de planifier plusieurs réunions individuelles à la fois.

Il suffit d'inclure toutes les plages horaires potentielles pour vos entretiens, d'ajouter autant de contacts que vous le souhaitez et d'envoyer les invitations. Lorsque l'un de vos invités choisit une option, celle-ci n'est plus disponible pour les autres invités. Dans le temps qu'il faut pour planifier un entretien, vous pouvez en planifier jusqu'à 100 en même temps.

Planifier avec n'importe qui, sur n'importe quel système de calendrier

Le travail à distance pose ses propres problèmes de planification à toute équipe, et c'est particulièrement vrai lorsque le travail à distance implique une coordination avec des personnes extérieures. La planification de réunions avec des personnes extérieures à votre organisation ne pose aucun problème avec Doodle.

Doodle est totalement agnostique en matière de calendrier. Ainsi, si votre équipe de la G-suite souhaite organiser des réunions avec des fans externes de Microsoft, vous pouvez envoyer des invitations Doodle et organiser des réunions aussi facilement que vous le feriez avec n'importe quel membre de l'équipe interne. En prime, grâce à la connexion directe au calendrier, les réunions que vous organisez avec Doodle sont automatiquement synchronisées avec votre calendrier !

Plus de réunions ne signifie pas plus de travail

Jared est confronté à un problème auquel de nombreuses personnes occupant des postes de direction sont confrontées : une "double vie" de réunions. En plus des réunions régulières avec son équipe de conception, grâce à son rôle de cadre chez Lullabot, Jared assiste également à des réunions de direction régulières.

Heureusement, Doodle élimine la charge administrative liée à la planification et au suivi des réunions. Les sondages de groupe Doodle et les réunions 1:1 Doodle permettent d'organiser des réunions de toute taille en quelques minutes, puis de les inscrire automatiquement dans les calendriers de tous les participants. Le tableau de bord de Doodle fournit un guide d'un seul coup d'œil de toutes vos réunions programmées. Un rôle de leader peut signifier plus de réunions - mais, grâce à Doodle, cela ne signifie plus plus plus de travail administratif.

Cas d'utilisation : Entretiens, réunions individuelles, réunions d'équipe, planification globale, parties prenantes externes.