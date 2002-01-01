En tant que startup de réparation de vélos en pleine expansion qui emploie de nombreux employés sur une base permanente ou horaire, Motivate LLC a des besoins complexes en matière de planification. Doodle aide Motivate LLC à y répondre de manière transparente. Nous avons parlé à Kishona, chef de projet au sein de l'équipe de Motivate LLC, des récents succès de l'entreprise en matière de planification.

Les RH gagnent, quelle que soit la complexité de l'organisation

Motivate LLC conçoit et déploie des systèmes de vélos en libre-service et met la main à la pâte à chaque étape du processus. Cela signifie qu'elle emploie du personnel à différents postes, depuis la direction jusqu'aux employés horaires sur le terrain.

Comme les employés horaires n'ont pas d'adresse e-mail Motivate LLC et ne font donc pas partie de leur réseau de calendrier, Kishona a besoin d'un système de planification qui garantisse que tout le monde (interne ou externe) puisse prendre part aux événements clés, comme le récent événement de vaccination contre la grippe de Motivate. C'est là que Doodle entre en jeu. Selon Kishona, "...cela a été très, très utile".

S'assurer que personne ne manque une formation et gagner beaucoup de temps

Kishona utilise Doodle pour planifier la formation des cadres et l'intégration des nouveaux employés. Elle a trouvé facile de créer plusieurs invitations à des réunions pour les différentes sessions, de les envoyer à chaque membre de l'équipe et de leur permettre de s'inscrire à celles qui leur convenaient.

Une fois l'inscription terminée, les invités recevaient une invitation à la réunion qu'ils avaient choisie. Doodle permet aux professionnels très occupés de réunir des groupes de toute taille en quelques instants, réduisant ainsi le travail administratif à zéro.

Du développement professionnel aux initiatives de culture d'entreprise, Doodle facilite les RH.

Une entreprise en croissance et en transition pose des défis uniques aux professionnels des ressources humaines. La planification rationalisée de Doodle a aidé Kishona dans sa mission d'entretenir la culture d'entreprise et de faciliter le développement professionnel continu dans un environnement dynamique de start-up. Les sondages de groupe de Doodle permettent de réunir plus facilement que jamais de grands groupes pour des mises à jour et des événements. Doodle 1:1 facilite la planification de plusieurs sessions de formation ou de feedback.

Et grâce à la page de réservation de Doodle, tout le monde - du PDG à l'employé - peut se mettre à la disposition des autres, selon ses préférences. La mise à l'échelle peut être un défi, mais avec Doodle, la planification est toujours simple.

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, recrutement, réunions d'intégration, sessions de formation, événements, tête-à-tête, rendez-vous.