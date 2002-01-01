Un estudio sobre la experiencia del usuario de Doodle

Lullabot es una empresa de estrategia y diseño de contenidos que trabaja con editores digitales y empresas de medios de comunicación a gran escala. Están especializados en renovar sitios web y revisar sistemas de gestión de contenidos.

Hablamos con el Director Creativo, Jared Ponchot, sobre su trabajo al frente de un equipo creativo y los retos de programación que conllevan el desarrollo de productos y el trabajo a distancia.

Lullabot agiliza la contratación para la investigación UX

Llevar un nuevo producto de la idea a la realidad requiere mucho trabajo. La fase de creación de prototipos es especialmente crucial: es donde pones tu producto delante de caras nuevas para asegurarte de que es útil, fácil de usar y divertido interactuar con él. Como es lógico, esto implica muchas reuniones.

Cada vez que el equipo de Jared tiene una idea para un nuevo diseño, necesita programar pruebas de usuario de 20 minutos para asegurarse de que van por buen camino. Afortunadamente, Doodle 1:1 permite a los usuarios programar varias reuniones individuales a la vez.

Sólo tienes que incluir todas las franjas horarias potenciales para tus entrevistas, añadir tantos contactos como quieras y enviar las invitaciones. Cuando uno de tus invitados elija una opción, dejará de estar disponible para los demás invitados. En el tiempo que se tarda en programar una entrevista, puedes programar hasta 100 a la vez.

Programa con cualquiera, en cualquier sistema de calendario

Trabajar a distancia plantea sus propios retos de programación para cualquier equipo, y eso es especialmente cierto cuando el trabajo a distancia implica coordinarse con personas externas. Programar reuniones con personas ajenas a tu organización no es ningún problema con Doodle.

Doodle es totalmente independiente del calendario, por lo que si tu equipo de G-suite quiere celebrar reuniones con seguidores externos de Microsoft, puedes enviar invitaciones a Doodle y concertar reuniones con la misma facilidad con la que lo harías con cualquier compañero de equipo interno. Además, gracias a la conexión directa con el calendario, las reuniones que organices con Doodle se sincronizarán automáticamente con tu calendario.

Más reuniones no significa más trabajo

Jared se enfrenta a un problema con el que lidian muchas personas en puestos de liderazgo: una "doble vida" de reuniones. Además de las reuniones periódicas con su equipo de diseño, gracias a su cargo ejecutivo en Lullabot, Jared también asiste regularmente a reuniones ejecutivas.

Por suerte, Doodle elimina la carga administrativa de programar y hacer un seguimiento de las reuniones. Las encuestas de grupo de Doodle y las reuniones 1:1 de Doodle pueden organizar reuniones de cualquier tamaño en cuestión de minutos, y luego reservarlas automáticamente en los calendarios de todos los asistentes. El panel de control de Doodle proporciona una guía de un vistazo de todas tus reuniones programadas, Un papel de liderazgo puede significar más reuniones - pero, gracias a Doodle, ya no significa más trabajo.

Casos de uso: Entrevistas, reuniones individuales, reuniones de equipo, programación global, interlocutores externos