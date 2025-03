Hvis du har et højtydende job og har brug for en assistent, så kig ikke længere end til Doodle - verdens foretrukne planlægningsværktøj. Med Doodle kan du automatisere din kalender, så du kan fokusere på de vigtige ting. Desuden fungerer det på den måde, du ønsker, ved kun at lade folk booke, når du er ledig, eller ved at lægge loft over dine daglige møder, hvis du vil have tid til andre ting. Lad os se på hvordan.

Oprettelse af en reservationsside

Sådan automatiserer du din tidsplan med Doodle

Start med at oprette en Doodle-konto og tilslutte din kalender - uanset om det er en Google Calendar eller Outlook. Nu kan du oprette en bookingside, der automatiserer din tidsplan ved at give dig mulighed for at booke tid med folk ved hjælp af intet andet end et link.

Når din kalender er tilsluttet, vil Booking Page kun tillade folk at booke tider, som ikke er i konflikt med begivenheder, du allerede har.

Med en Doodle Professional konto kan du oprette så mange Booking Pages som du vil. Dette er fantastisk, hvis du vil administrere forskellige kunder og tildele dem forskellige ledige tider.

Det virker også for venner og familie!

Doodle bliver ikke kun din yndlingsassistent, men gør det også nemt at mødes med venner og familie.

Det er vigtigt, at vi har tid til hinanden, så hvis du vil planlægge en grillfest eller samle folk til en fest, kan du lave en afstemning for at finde det bedste tidspunkt for alle.

Med Doodle planlægningsapp er det endda muligt at få venner og familie, der bor i udlandet, med - takket være Doodles Zoom-integration.

Hvordan opretter man så en gratis Doodle-afstemning?

Start med at gå ind på Doodle og klik på "opret en Doodle" øverst på siden. Sørg for at være logget ind, så begivenheder, der allerede er i din kalender, kan tages i betragtning.

Indtast navn, sted og eventuelle bemærkninger om begivenheden, som du gerne vil have folk til at vide. Tilføj derefter de tidspunkter, du er tilgængelig. Sørg for at medtage mange muligheder for at give dine deltagere større mulighed for at finde et passende tidspunkt.

Til sidst skal du skræddersy din afstemning for at få de resultater, du ønsker. Vælg ja, nej eller om nødvendigt begrænser du deltagernes muligheder eller gør afstemningen skjult. Skjulte afstemninger er gode, hvis du gerne vil holde dine deltagere anonyme. Der er også flere Doodle Professional muligheder såsom frister for afstemninger og anmodninger om yderligere oplysninger.