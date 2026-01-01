एक तेज़ी से बढ़ते बाइक मरम्मत स्टार्टअप के रूप में, जो स्थायी और प्रति घंटा आधार पर कई कर्मचारियों को नियुक्त करता है, Motivate LLC की शेड्यूलिंग ज़रूरतें जटिल हैं। Doodle Motivate LLC को इन्हें सहजता से पूरा करने में मदद करता है। हमने Motivate LLC की पीपल टीम की प्रोजेक्ट मैनेजर किशोना से कंपनी की हालिया शेड्यूलिंग सफलताओं के बारे में बात की।

संगठन की जटिलता चाहे कितनी भी हो, एचआर जीतता है।

Motivate LLC बाइक-शेयरिंग सिस्टम को डिजाइन और तैनात करती है, और वे प्रक्रिया के हर कदम पर स्वयं सक्रिय रूप से शामिल रहती है। इसका मतलब है कि वे सी-सुइट से लेकर मैदान पर प्रति घंटा काम करने वाले कर्मचारियों तक विभिन्न पदों पर स्टाफ नियुक्त करती है।

चूँकि प्रति घंटा काम करने वाले कर्मचारियों को Motivate LLC ईमेल पते नहीं दिए जाते हैं और इस प्रकार वे उनके कैलेंडर नेटवर्क के बाहर होते हैं, किशोना को एक ऐसी शेड्यूलिंग प्रणाली की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि हर कोई (आंतरिक या बाहरी) प्रमुख कार्यक्रमों में भाग ले सके, जैसे कि Motivate का हालिया फ्लू-शॉट कार्यक्रम। यहीं पर Doodle काम आता है। किशोना कहती हैं, "...यह बहुत, बहुत मददगार था"।

सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रशिक्षण से वंचित न रहे और बहुत सारा समय बचाएँ।

किशोना नए कर्मचारियों के लिए मैनेजर प्रशिक्षण और ऑनबोर्डिंग शेड्यूल करने के लिए Doodle का उपयोग करती है। उसे विभिन्न सत्रों के लिए कई मीटिंग निमंत्रण बनाना, उन्हें प्रत्येक टीम सदस्य को भेजना और उन्हें उन सत्रों के लिए साइन अप करने की अनुमति देना आसान लगा।

एक बार पूरा हो जाने पर मेहमानों को उनके द्वारा चुनी गई बैठक के लिए कैलेंडर निमंत्रण प्राप्त होगा। Doodle व्यस्त पेशेवरों को कुछ ही क्षणों में किसी भी आकार के समूह को एक साथ लाने की सुविधा देता है – प्रशासनिक कार्य को शून्य तक कम कर देता है।

पेशेवर विकास से लेकर कॉर्पोरेट संस्कृति पहलों तक, Doodle एचआर को आसान बनाता है।

एक बढ़ती हुई, संक्रमणशील कंपनी के लिए अनूठी चुनौतियाँ पेश करती है। मानव संसाधन पेशेवरDoodle की सुव्यवस्थित शेड्यूलिंग ने किशोना को कॉर्पोरेट संस्कृति को पोषित करने और एक गतिशील स्टार्ट-अप वातावरण में निरंतर पेशेवर विकास को सुगम बनाने के मिशन में मदद की है। Doodle के ग्रुप पोल अपडेट्स और इवेंट्स के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना पहले से कहीं अधिक आसान बना देते हैं। Doodle 1:1 कई प्रशिक्षण या फीडबैक सत्रों की शेड्यूलिंग को बेहद सरल बना देता है।

और, Doodle की बदौलत बुकिंग पेज, सीईओ से लेकर नीचे तक हर कोई अपनी पसंद के अनुसार दूसरों के लिए उपलब्ध हो सकता है। विस्तार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन Doodle के साथ शेड्यूलिंग हमेशा सरल होती है।

उपयोग के मामले: टीम बैठकें, भर्ती, ऑनबोर्डिंग बैठकें, प्रशिक्षण सत्र, कार्यक्रम, वन-ऑन-वन बैठकें, नियुक्तियाँ