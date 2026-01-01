Motivate LLC är ett snabbt växande startup-företag inom cykelreparationer som sysselsätter ett stort antal medarbetare, både fast anställda och timanställda, och har därför komplexa behov när det gäller schemaläggning. Doodle hjälper Motivate LLC att smidigt tillgodose dessa behov. Vi pratade med Kishona, projektledare på Motivate LLC:s personalavdelning, om företagets senaste framgångar inom schemaläggning.

HR vinner oavsett hur komplex organisationen är

Motivate LLC utformar och implementerar cykeluthyrningssystem och är aktivt delaktiga i varje steg av processen. Det innebär att de anställer personal i en rad olika befattningar, från ledningsgruppen till timanställda på fältet.

Eftersom timanställda inte tilldelas e-postadresser hos Motivate LLC och därmed inte ingår i företagets kalendernätverk behöver Kishona ett schemaläggningssystem som säkerställer att alla (både interna och externa) kan delta i viktiga evenemang, såsom Motivates senaste influensavaccinering. Det är där Doodle kommer in i bilden. Kishona säger: ”....det var väldigt, väldigt till stor hjälp”.

Se till att ingen går miste om utbildningen och spara massor av tid

Kishona använder Doodle för att planera utbildning för chefer och introduktionsprogram för nya medarbetare. Hon tyckte att det var enkelt att skapa flera mötesinbjudningar för de olika sessionerna, skicka ut dem till varje teammedlem och låta dem anmäla sig till de sessioner som passade dem bäst.

När detta är klart får gästerna en kalenderinbjudan till det möte de valt. Med Doodle kan upptagna yrkesverksamma samla grupper av vilken storlek som helst på nolltid – vilket minskar det administrativa arbetet till noll.

Från kompetensutveckling till initiativ för företagskulturen – Doodle förenklar HR-arbetet.

Ett företag i tillväxt och omställning innebär unika utmaningar för HR-personal. Doodles smidiga schemaläggningsverktyg har hjälpt Kishona i hennes strävan att främja företagskulturen och underlätta kontinuerlig kompetensutveckling i en dynamisk start-up-miljö. Med Doodles Group Poll blir det enklare än någonsin att samla stora grupper för informationsmöten och evenemang. Doodle 1:1 gör det till en barnlek att planera flera utbildnings- eller återkopplingsmöten.

Och tack vare Doodle Booking Page, kan alla – från VD och nedåt – ställa upp för andra, utifrån sina egna önskemål. Att skala upp verksamheten kan vara en utmaning, men med Doodle är det alltid enkelt att planera.

Användningsfall: Teammöten, rekrytering, introduktionsmöten, utbildningar, evenemang, individuella samtal, möten