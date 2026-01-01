Vårt säljteam uppskattar Doodles flexibla schemaläggningslösningar

Doodle är ett schemaläggningsverktyg som ökar effektiviteten genom hela försäljningscykeln – från SDR:s kvalificeringssamtal med dina potentiella kunder, via överlämningarna till dina säljare, till slut till gruppdemonstrationer eller introduktionsutbildningar med slutanvändarna.

Vi vet att varje säljteametVår process är unik, så vi har utvecklat en fullt fungerande schemaläggningsplattform som ger ditt team den flexibilitet som krävs för att effektivt planera varje möte genom hela försäljningscykeln. Och eftersom vi här på Doodle själva använder vår egen produkt vill vi gärna visa hur vårt eget säljteam använder Doodle för att driva försäljningsprocessen från kvalificeringssamtal till avslut.

"Med hjälp av Doodles Booking Page bokar vi möten mycket snabbare än vi någonsin gjort tidigare. Det tar vanligtvis två dagar från förfrågan till möte, istället för fyra eller fem." - Kevin från Doodle

Fler möten, fler uppföljningar, fler projekt i pipelinen

Våra SDR:er delar med sig av sina Booking Page länkar i e-postmeddelanden till potentiella kunder för att ge dem friheten och bekvämligheten att boka möten direkt i sina kalendrar. Doodles Booking Page är din personliga schemaläggningsassistent – en kalenderlänk som du kan anpassa efter ditt företags behov.

Du kan ställa in dina arbetstider med anpassade gränser, så att dina kunder eller potentiella kunder kan boka möten med dig eller ditt team när det passar dem. När potentiella kunder kan boka direkt med SDR:er, utan allt fram och tillbaka som uppstår när man försöker hitta en tid, kan de genomföra fler möten med högre närvaroprocent, kvalificera fler potentiella kunder och fylla sina säljpipelines snabbare.

Booking Page är också den perfekta lösningen vid överlämning av kundkonton. Våra SDR:er använder separata booking pages som innehåller både SDR:ens och AE:ns kopplade kalendrar, så när potentiella kunder bokar ett möte via dessa länkar vet vårt team att båda personerna kommer att vara tillgängliga för samtalet.

Om dina SDR:er inte behöver delta i dessa samtal kan de enkelt boka in möten åt de potentiella kunderna via länken till deras AE:s bokningsbara kalender. Det går att skapa flera bokningsbara kalendrar för olika ändamål, för att optimera schemaläggningen i teamets arbetsflöde.

Varje möte, effektivt planerat

Säljare vet att det krävs alla möjliga typer av möten för att driva en affärsmöjlighet genom säljprocessen fram till att den avslutas med ett avtal. Efter det inledande samtalet följer en uppföljning, och beroende på sammanhanget kan det vara bättre att föreslå ett begränsat antal tidsalternativ på kort sikt, istället för att låta en potentiell kund boka in ett möte när som helst i din kalender.

Att endast presentera ett fåtal tidsalternativ är ett utmärkt sätt att uppmuntra deltagande, skapa en känsla av brådska, öka närvaron och driva affärerna framåt – här kommer Doodle 1:1-möten in i bilden. Med Doodle 1:1 skickar våra kundansvariga ut några tidsalternativ till en potentiell kund, och när ett av dem väljs bokas mötet automatiskt in i båda kalendrarna.

Förr eller senare kommer vårt team att behöva boka in en teknisk utvärdering eller träffa en organisations inköpsavdelning, och i sådana situationer använder våra säljare möteskategorin ”Gruppmöte” – det är det mest effektiva verktyget för uppgiften. Med Doodle Groups kan du hitta den bästa tidpunkten för möten med grupper av alla storlekar, vilket säkerställer att du kan samla alla relevanta intressenter i samma rum för att fatta ett beslut och driva affären framåt.

Renare data och en smidigare försäljningsprocess

Doodle har alla funktioner som behövs för att boka alla möten under hela försäljningsprocessen. En effektiv schemaläggning innebär att ditt säljteam kan hålla fler möten, vilket leder till fler uppföljningar och håller potentiella kunder engagerade. Detta resulterar i att affärer avslutas snabbare och att kvaliteten på data i ditt CRM-system förbättras.

Även om det alltid är bäst att nå ett avslutat affärsfall med positivt resultat, innebär en effektivare schemaläggning också att man lägger mindre tid på att nå ett avslutat affärsfall med negativt resultat. På så sätt kan ditt team ta bort kontakter från säljprocessen och bättre prioritera vilka potentiella kunder man ska fokusera på. Doodle finns här för att hjälpa ditt team att minska schemaläggningsproblemen och skapa en smidigare säljprocess – från kvalificeringssamtal till avslut. Lita på oss, vi använder det själva.