Nossa equipe de vendas adora as soluções flexíveis de agendamento do Doodle

O Doodle é a ferramenta de agendamento que aumenta a eficiência em todo o ciclo de vendas; desde as chamadas de qualificação de SDRs com seus clientes em potencial, passando pelas transferências para seus AEs e, finalmente, até as demonstrações em grupo ou a integração com os usuários finais.

Sabemos que o processo de cada equipe de vendasé único e, por isso, criamos uma plataforma de agendamento totalmente funcional, oferecendo à sua equipe a flexibilidade necessária para agendar com eficiência todas as reuniões ao longo do ciclo de vendas. E já que bebemos nosso próprio champanhe aqui na Doodle, gostaríamos de apresentar como nossa própria equipe de vendas usa a Doodle para conduzir o processo de vendas desde a chamada de qualificação até o fechamento.

"Marcamos reuniões muito mais rapidamente do que antes usando a página de reservas do Doodle. Nosso tempo até a oportunidade normalmente leva 2 dias, em vez de 4 ou 5."- Kevin, da Doodle

Mais reuniões, mais acompanhamentos, mais pipeline

Nossos SDRs compartilham os links de suas Booking Page em e-mails para clientes em potencial para dar a eles a liberdade e a conveniência de marcar reuniões diretamente em seus calendários. A Booking Page do Doodle é o seu assistente pessoal de agendamento; um link de calendário que você pode adaptar às suas necessidades comerciais.

Você pode definir seu horário de trabalho com limites exclusivos, para que seus clientes ou clientes potenciais possam agendar reuniões com você ou com sua equipe quando for mais conveniente para eles. Quando os clientes potenciais podem agendar reuniões diretamente com os SDRs, sem toda a burocracia de tentar agendar um horário, eles podem ter mais reuniões com melhores taxas de apresentação, qualificar mais clientes potenciais e preencher seus pipelines mais rapidamente.

A Booking Page também é a solução perfeita para transferências de contas. Nossos SDRs usam páginas de agendamento separadas que incluem os calendários conectados do SDR e do AE, de modo que, quando os clientes potenciais agendam uma reunião com esses links, nossa equipe sabe que ambas as pessoas estarão disponíveis para a chamada.

Se os seus SDRs não precisarem participar dessas chamadas, eles poderão facilmente fazer a reserva em nome dos clientes potenciais usando o link Bookable Calendar dos AEs. É possível criar vários BCs para diferentes finalidades, a fim de otimizar o agendamento no fluxo de trabalho da sua equipe.

Todas as reuniões, agendadas com eficiência

Os profissionais de vendas sabem que são necessários todos os tipos de reuniões para que uma oportunidade passe pelo pipeline e seja fechada. Após a chamada de qualificação, há um acompanhamento e, dependendo do contexto, você pode preferir propor um conjunto limitado de opções de horário no curto prazo, em vez de permitir que um cliente potencial marque em qualquer lugar do seu calendário.

Apresentar apenas algumas opções de horário é uma ótima maneira de incentivar a participação, criar um senso de urgência, aumentar as taxas de comparecimento e fazer com que os negócios avancem. Com o Doodle 1:1, nossos executivos de contas enviam algumas opções de horário para um cliente em potencial e, quando uma delas é escolhida, o evento é registrado em ambos os calendários - automaticamente.

Inevitavelmente, nossa equipe terá de agendar uma avaliação técnica ou uma reunião com a equipe de compras de uma organização e, nessas situações, nossos AE's usam o tipo de reunião de grupo - é a ferramenta mais eficaz para o trabalho. Com o Doodle Groups, você pode encontrar o melhor momento para se reunir com um grupo de qualquer tamanho, garantindo que todas as partes interessadas relevantes estejam presentes na sala para tomar uma decisão e levar o negócio adiante.

Dados mais limpos e um processo de vendas mais tranquilo

O Doodle está totalmente equipado para agendar todas as reuniões durante o ciclo de vida das vendas. Um agendamento eficiente significa que sua equipe de vendas pode ter mais reuniões, o que leva a mais acompanhamentos, e manter os clientes potenciais envolvidos, resultando no fechamento de negócios mais rapidamente e garantindo dados de melhor qualidade no seu CRM.

Embora seja sempre melhor chegar a um negócio fechado, o agendamento simplificado também significa gastar menos tempo para chegar a um negócio fechado e perdido, de modo que sua equipe possa mover os contatos para fora do pipeline e priorizar melhor os clientes em potencial nos quais se concentrar. O Doodle está aqui para ajudar a sua equipe a reduzir o atrito com o agendamento e criar um processo de vendas mais suave, desde a chamada de qualificação até o fechamento. Confie em nós, nós mesmos o usamos.